首相安华承认公务员退休基金局（KWAP）投资印尼水产养殖科技初创公司eFishery的尽职调查存在不足。

安华指出，尽调团队在决策时，依赖大型国际机构的参与，包括来自日本和欧洲的公司。

“近来对雅加达的投资有很大的缺陷，他们（调查委员会）顺从国际趋势。”

“这次的事件中，他们依靠（日本跨国投资公司）Softbank，认为Softbank不太可能随意投资。”

首相安华是在国会首相问答环节时，回答国盟柏鲁兰国会议员罗纳建迪（Ronald Kiandee）的质询时，如此表示。罗纳建迪质询政府采取何种行动为损失担责，强化尽调程序以确保谨慎投资公共资金。

安华表示，政府需制定更严谨的防护机制，而政府将缩紧投资条规和审查。

他进一步指出，KWAP持续记录收取强有力的总利润，该损益表现近来也达标。

2023年7月，KWAP投资eFishery1亿6340万令吉遭欺骗，该事件是一场经过精心策划的诈骗案，管理层涉操纵财务报表，误导投资者。

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FELDA、TH案无政治动机

安华表示，针对联邦土地发展局（FELDA）涉及违规的指控，早有调查，但却被撤回或仅记录在案。

安华是在回答伊党巴西马国会议员阿末法德阿末法德里的质询，针对联邦土地局及其子公司联邦土地发展局投资公司（FIC）涉及违规、贪污、滥权的指控，这位在野议员寻求该案调查的最新进展。

阿末法德里也质询为何该调查追溯2010年至2020年的交易记录，却在近期才面临检控。他也对朝圣基金局的检控时段提出相似的疑问。

“为什么直到现在这些控诉才被揭发？这将塑造既定印象，即这些检控的发生仅仅是源于执政各党间的纠纷。”

对此，安华强调，该案拥有若干记录在册的调查报告，分别是在2017年的1份、2019年的4份和2020年的1份，而在2022年成立特别委员会后才执行更重的执法。

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他重申，朝圣基金局寻求政府延后公布皇委会的调查报告，让该机构有时间从中复苏。

“当时，我说即便调查展延2年，让调查继续也没关系，并未造成问题，所以现在调查继续。”

安华宣布，政府正准备草拟《国有企业法案》强化治理与监管国有机构，计划在今年通过此法案。

如今，联邦政府由希盟与国阵共同组成，这两个政治阵营的关系不断演变，由敌至友再至敌，随着柔佛州国阵决定在州选中单独参选，双方关系进一步恶化。

目前，国阵正在考虑与在野阵营国盟合作，旨在构建统一马来穆斯林的政治阵线。



