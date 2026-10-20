同心党共同领袖拉菲兹要求首相安华，说明科技公司Zetrix AI面临的财务危机详情，指称此事攸关重大公共利益。

拉菲兹指出，雇员公积金局、公务员退休基金局、官联公司UJSB等持有该公司相当数量的股权，外界对公司股价暴跌一事反应冷淡，也没有任何国会议员或政党关注此事。

他说，公开的财务报告显示，截至4月1日，公积金局与UJSB分别持有6760万股及2亿1150万股；截至去年10月2日，退休基金局持有3亿9000万股。

尽管Zetrix AI 2025财年年报尚未出炉，上述公共基金的最新持股量尚不得而知，惟拉菲兹强调，目前已知的持股情况，已引发对潜在亏损的担忧。

“根据Zetrix AI自身的财报，其股价4月1日的收盘价为75.5仙。但到了10月19日，股价暴跌至5仙，六个月内跌幅高达93.4%，抛售潮从8月28日开始。”

“如果8月28日抛售潮爆发时，这三家公共基金仍持有Zetrix AI股票，他们很可能错过了止损时机，并一路套牢至今。”

他警告，若上述推论属实，按每股下跌70.5仙计算，公积金局、退休基金局、UJSB将面临4亿7200万令吉的潜在亏损。

拉菲兹强调，安华身为善政倡导者，理应说明公积金局、退休基金局、UJSB，以及马来亚银行、联昌银行等官联公司在4月1日究竟还持有多少股权。

他表示，唯有公开资讯，方能厘清公共资金与官联公司卷入Zetrix AI财务危机的深浅程度。

他也要求政府说明迄今仍保有该公司的多少股份。

“相较原始买入成本，目前仍持有的股份账面亏损是多少？在4月1日至10月20日期间售出股份所造成的实现亏损又是多少？”

或影响MyNIISe系统

8月下旬，市场传闻Zetrix AI牵涉前人资部长沙拉瓦南为本地企业批准移工配额的贪腐控罪，致使该公司股价暴跌50%，惟Zetrix AI否认与本案有任何关联。

与此同时，科技服务供应商HeiTech Padu的股价亦暴跌30%——Zetrix AI此前透过全资子公司MY EG Capital持有HeiTech Padu16.9%简介股权。

Zetrix AI随后在9月2日宣布透过直接交易撤资HeiTech Padu，MY EG Capital出售所持有的2750万股股份。

随着Zetrix AI的退出，吉兰丹苏丹莫哈末五世成了HeiTech Padu最大股东，透过私人公司Rosetta Partners持有股权23.6%。

购入HeiTech Padu股权时，Rosetta Partners实际上为莫哈末五世与安华前幕僚法哈斯共同控制。

不过，法哈斯在透过Rosetta Partners购入HeiTech Padu的15.9%股权的一个月后，就不再是HeiTech Padu的主要股东了。

拉菲兹在文告中指出，这项撤资行动也让国家综合移民系统（MyNIISe）的发展蒙上阴影。

他表示，HeiTech Padu这份合约时，其两大股东分别为Rosetta Partners和Zetrix AI，而HeiTech Padu当时亦宣布Zetrix AI为技术合作伙伴，将共同开发MyNIISe所需技术。

他据此要求安华，说明Zetrix AI出售HeiTech Padu股权后，目前由哪家公司为MyNIISe系统提供技术，以及对该项目落实的影响。

10月15日，HeiTech Padu宣布获得移民局延长合约，以1987万令吉的价格继续维护MyNIISe系统两年，延长合约期限为2027年2月18日至2029年2月17日。

同样在10月，警方就Zetrix AI与MyEG为能缴交代收政府款项一事展开调查。

据交通部长陆兆福说法，这两家公司在5月19日至9月30日间，未缴交代收政府款项3亿1400万令吉，尽管已催缴35次仍未能清偿欠款，因此暂停其代收款项服务。