警方透露，今年涉及商业罪案，包括网络诈骗的外籍人士数量骤升，今年截至5月被捕者已逾千。

《星报》报道，武吉阿曼商业罪案调查局总监罗斯迪（Rusdi Mohd Isa）表示，被捕的外籍人数从2024年的1006人，上升至2025年的1663人，骤增65.3%。

“今年从1月到5月，警方共逮捕1462人，显示外籍人士卷入商业罪案的趋势，依然令人担忧。”

但罗斯迪强调，单凭这些逮捕数字，不足以证明马来西亚沦为了国际诈骗集团的新基地。

他补充，每宗案件都必须依据情报、调查进展与所得证据来综合评估。

“必须强调的是，逮捕统计数据并不必然代表某国所有公民都参与违法活动。执法当局是根据情报、调查和行动，逮捕罪案嫌疑人。”

他补充，根据截至5月被捕外籍人士的盘查记录，有955人持社会访问签证入境，另有7人使用观光签证。

同期被捕的外籍人士当中，中国人最多，达993人；其次为印尼人85位、越南人49位、缅甸人42位、孟加拉人39位及台湾人37位。

确保大马不沦为国际诈骗基地

罗斯迪指出，警方会根据具体案情，引用欺诈相关法条来调查外籍嫌疑人，包括《刑事法典》第420条文、第417条文、第424条文，以及《1997年电脑罪案法令》第4(1)条文，还有其他与商业罪案及网络诈骗相关的法规。

罗斯迪表示，商业罪案调查局将继续加强执法、情报搜集以及跨机构合作，确保马来西亚不会沦为国际诈骗集团的基地或中转站。

“我们将继续与外国驻马大使馆、移民局及相关机构紧密合作，防止马来西亚沦为国际诈骗集团的营运中心。”



