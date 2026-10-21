Sebanyak 6,346 unit MyKiosk di seluruh negara, atau 88 peratus daripada 7,243 unit yang dibina di bawah inisiatif kerajaan, telah diduduki dan beroperasi sepenuhnya setakat Ogos tahun ini.

Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Nga Kor Ming, menyatakan bahawa angka tersebut adalah berdasarkan data komprehensif yang dikumpul serta laporan operasi yang dikemukakan oleh kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan (PBT).

Dalam jawapan bertulis di Parlimen hari ini kepada Rosol Wahid (PN-Hulu Terengganu), Nga memaklumkan bahawa 897 unit, atau 12 peratus, masih belum diduduki.

Dia berkata program MyKiosk 1.0 dan 2.0, yang dilaksanakan melalui Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT), menerima peruntukan berjumlah RM150 juta di bawah Belanjawan Madani 2023 dan 2024.

Inisiatif ini bertujuan meningkatkan taraf sosioekonomi peniaga kecil dengan menyediakan ruang perniagaan yang seragam, selamat, dan kondusif pada kadar sewa yang berpatutan.

Nga berkata kementerian sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa tempatan untuk meningkatkan kadar penghunian dan memastikan semua kiosk digunakan sepenuhnya.

Langkah-langkah yang diambil termasuk pelaksanaan sistem 'lampu isyarat' yang ketat, yang mengaitkan prestasi penghunian MyKiosk dengan kelulusan projek-projek masa depan di bawah peruntukan BP.1 kementerian.

Di bawah sistem ini, pihak berkuasa tempatan yang mencatatkan kadar penghunian rendah—dikategorikan sebagai 'Zon Merah'—tidak akan dipertimbangkan untuk kelulusan projek baharu.

"Langkah tegas ini bertujuan memastikan prinsip akauntabiliti sentiasa dipatuhi," katanya.

Nga menambah bahawa kementerian juga telah menubuhkan pasukan petugas dalaman untuk menjalankan pemeriksaan berkala, menilai kesesuaian lokasi kiosk, serta mempercepatkan proses penghunian.

Langkah lain termasuk sesi libat urus khusus bersama pihak berkuasa tempatan bagi menyelesaikan isu-isu setempat, serta membenarkan mereka memohon peruntukan tambahan di bawah BP.1 untuk tujuan penyelenggaraan dan pembaikan kiosk.

Walaupun mengakui terdapat 897 unit yang masih belum diduduki, Nga menegaskan bahawa kementerian tidak menganggap mana-mana unit MyKiosk sebagai terbengkalai atau hanya beroperasi sebahagiannya.

"Kementerian ingin menegaskan bahawa tidak wujud unit kiosk yang terbiar atau hanya beroperasi sebahagiannya, memandangkan usaha memastikan setiap unit MyKiosk dimanfaatkan secara optimum kekal menjadi keutamaan," katanya.

Dia menambah bahawa kementerian akan terus memantau kadar penghunian serta melaksanakan langkah susulan bersama pihak berkuasa tempatan bagi memastikan peniaga kecil mendapat manfaat daripada program tersebut.

Program ini sebelum ini pernah mendapat perhatian susulan dakwaan mengenai kos pembinaan yang melambung tinggi, pemilihan lokasi yang kurang tepat, serta kadar penghunian yang rendah, yang mencetuskan siasatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

Pada bulan September tahun lalu, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Aiman ​​Athirah Sabu, menyatakan bahawa SPRM tidak menemui sebarang unsur jenayah atau penyalahgunaan kuasa dalam pelaksanaan program tersebut.

Walau bagaimanapun, pada bulan Februari tahun ini, SPRM mengenal pasti kelemahan dalam tadbir urus program itu, termasuk penilaian keperluan yang tidak mencukupi, lokasi yang tidak sesuai, serta ketiadaan mekanisme pemantauan yang berkesan.

Agensi pencegahan rasuah itu mencadangkan lima penambahbaikan—termasuk kajian kebolehlaksanaan, petunjuk prestasi, dan mekanisme pemantauan khusus—bagi menangani kebimbangan bahawa program tersebut berisiko menjadi projek "gajah putih".