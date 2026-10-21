国会报道

行动党劳勿国会议员邹宇晖批评宏愿党打昔牛汝莪国会议员旺赛夫建议全国关闭养猪场毫无逻辑，并提醒新加坡本身也从砂拉越进口活猪，而且自2000年以来出口额达7亿4250万令吉，为国家创造经济价值。

邹宇晖今天在国会下议院辩论2027财案时表示，新加坡自2000年起从马来西亚进口猪肉，让国家累积利润多达7亿4250百万令吉，显示养猪业为国家经济创造极大经济价值。

邹宇晖反对通过进口猪肉来取代本地畜牧业。

他引述砂拉越兽医局提供的数据指出，仅2024年就有12万头活猪出口到新加坡，为马来西亚带来1亿9760万令吉的收入；2025年每周则出口2500头活猪。

邹宇晖强调，关闭养猪场建议毫无逻辑。

“如果议员希望我们效仿新加坡靠进口解决猪肉需求，但新加坡本身也是向砂拉越进口活猪……倘若我们关闭马来西亚包括砂拉越在内的所有养猪场，新加坡如何还能从马来西亚进口活猪？”

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抨将打击国内生产

马华彼咯州议员陈宗也抨击旺赛夫的提议，并警告关闭养猪场将打击国内生产，加剧马来西亚对进口猪肉的依赖。

陈宗也是马华农业局主任。他今天发文告指出，马来西亚的猪肉自给率约67.8%，2025年的本地产量为11万5284公吨，而国内需求量则高达21万3928公吨。

“削弱本地生产只会加深对进口的依赖，且消费者将时刻曝露在国际供应中断、爆发兽疫或面对出口限制的困境。”

“旺赛夫辩称进口猪肉可能更便宜，却忽视这些长远风险。”

他也表示，对于养猪业将带来环境污染的忧虑，执法单位大可通过法律途径严加执法，惩处违规业者。

“绝不能因为个别养猪场犯错，就惩罚整个行业。”

本周一，旺赛夫在国会下议院辩论2027年财案时呼吁联邦政府，考虑关闭全国养猪场，并协助现有的猪农转型。

今年7月，农粮部副部长陈泓缣强调，政府不应仅因少数业者造成污染，就剥夺遵守法律的养猪场继续营业的权利。







