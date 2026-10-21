砂拉越警方证实，古晋某国际学校发生中四学生袭击老师事件，导致一名女教师受伤。

砂拉越警方今日发文告表示，上午接获古晋某私立学校发生伤人事件报案，立即展开调查。

“依据警方初步接获的信息，一名16岁男学生据称携带爆竹，并挥斧砍伤一名女教师，受害教师手部受伤。”

古晋警区总部指挥中心在今早8点03分通过MERS 999紧急热线接获投报。

“警方目前援引《刑法》第324条文（持武器伤人）及《1957年爆炸物法令》第6(1)条文调查此案，如今正深入调查，以厘清案发原因及搜集相关证据。”

“警方呼吁公众切勿对本案作任何猜测或散播未经证实的信息，以尊重调查程序，并保障各方利益。”

《马新社》报道，砂拉越代警长赛富利赞（Saifullizan Ishak）证实此事件，并透露现场搜获的凶器为美工刀与小斧头。

他发布简短声明表示，“古晋警区主任将发布本案的进一步详情。”

《马新社》记者走访案发现场发现，校门外虽有数家媒体驻守，校园周围环境依然平静。

此外，网上近日也流传一段视频显示，一名学生袭击一名据信为其老师的女性。

