古晋某国际学校发生中四学生袭击老师，警方证实，涉案的16岁少年在社交媒体上直播整个过程，但有关影片已被撤下。

媒体引述砂拉越代警长赛富利赞（Saifullizan Ishak）指出，长达12分06秒的影片是以少年的视角呈现袭击过程。

他说，通讯及多媒体委员会（MCMC）隨後已撤下有关影片。

赛富利赞指出，警方援引《刑法》第324条文（持武器伤人）及《1957年爆炸物法令》第6(1)条文调查此案。

他说，涉案学生已被扣留，随后获准以口头保释候查。

教师伤势不严重

另一方面，校方昨晚发文告透露，遇袭教师目前情况稳定，伤势并不严重。事发时，受影响课室内的学生成功撤离现场，没有其他人受伤。

文告指出，校方在事件发生后已立即启动紧急应对程序，教职员迅速作出反应，及时通知警方及救护服务单位，而受伤教师随后也由救护车送往医院接受治疗。

校方不忘对教师在事件中展现的勇气与镇定深表感谢，并祝愿她早日康复

此外，为了安全起见，校方昨天已根据警方的建议提早结束当天课程，并及时通知家长前来接孩子回家。但在获得所有相关当局批准后，学校将于今日恢复上课。

安排三名辅警驻守

针对涉案的学生，校方说明，前者已不再是在籍学生，而此案仍在警方调查中，校方将继续全力配合当局的调查工作。

“在维持现有安全措施的同时，校方已检讨安全程序，并与相关当局协商后加强保安措施。即日起，校园范围内将驻守3名辅警，所有进入校园的人士也将接受适当的安全检查。校方也正在探讨更全面的长期校园保安措施。”

不仅如此，校方高层团队将为学生举行集会，说明事件情况、安抚学生情绪、适当回应他们的疑虑，并为有需要的学生提供辅导支援。

“校方谨此呼吁公众勿对事件妄加揣测、传播未经证实的信息或散播谣言，以免干扰调查工作。同时，校方也呼吁公众尊重所有涉事者的隐私，让相关当局能够履行职责。”

另一方面，媒体引述砂拉越教育局说，当局已与校方取得联系，并准备为受事件影响的人士提供协助。