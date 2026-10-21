国会特别遴选委员会要求总检察署进一步完善马来统治者理事会针对总检察长分权修宪所提出的意见，并在两周内重新提呈委员会审议。

《马新社》报道，国会特别遴选委员会今日发文告指出，必须妥善审查，并考量马来统治者理事会的意见，以符合君主立宪制原则及《联邦宪法》的至高地位。

文告说，委员会在今日的会议上讨论此修宪案。

“国会特别遴选委员会致力于确保总检察长分权的改革，以谨慎、有序及审慎的方式推行，从而加强检控机构的独立、提升问责制，并维护公众信心。”

该法案于10月13日第273次马来统治者理事会会议的会前会议上提呈，也在10月14日及15日举行的马来统治者理事会会议上讨论。



