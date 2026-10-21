国会报道

国会下议院议长佐哈里表示，唯有在接获国盟主席阿末三苏里对于国盟被撤销注册的澄清后，国会才决定国盟国会议员在反对党阵营中的地位与位置。

《新海峡时报》报道，佐哈里指出，在等待国盟主席阿末三苏里作出澄清期间，无法敲定有关决定。

佐哈里是回应希盟乌鲁冷岳国会议员莫哈末沙尼的提问时，如此表示。

“目前尚未对国盟国会议员在国会下议院的地位与定位作出裁决。我致函了国盟主席阿末三苏里。”

“一旦我收到主席（阿末三苏里）的澄清，就会通知议会。”

昨天，社团注册局发文告指出，由于未能反驳投诉罗列的指控，当局已撤销国盟的注册。

针对此，达基尤丁随后发文告谴责，社团注册局赶在法庭聆审国盟的暂缓令申请前两天撤销注册的做法，怀有恶意、出于政治动机且滥权，并表明将挑战这项决定。

除了扬言提出司法挑战，国盟也将尽快向内政部提出上诉，寻求推翻社团注册局撤销该联盟注册的决定。

国盟将尽快向内政部上诉，寻求推翻撤销注册决定

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三苏里斥当权者耍诈，惟“挡不了国盟滔滔民心”

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有内部纠纷还闹上社团局，伊党捍卫会议排除土团决定

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国盟丧失注册乃咎由自取，土团促伊党勿扮受害者

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开庭两天前恶意撤销注册，国盟将司法挑战社团局决定

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社团局吊销国盟注册

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