等国盟澄清注册撤销事宜，国会才定夺在野阵营地位
刊载: Oct 21, 2026 9:41 PM
国会下议院议长佐哈里表示，唯有在接获国盟主席阿末三苏里对于国盟被撤销注册的澄清后，国会才决定国盟国会议员在反对党阵营中的地位与位置。
《新海峡时报》报道，佐哈里指出，在等待国盟主席阿末三苏里作出澄清期间，无法敲定有关决定。
佐哈里是回应希盟乌鲁冷岳国会议员莫哈末沙尼的提问时，如此表示。
“目前尚未对国盟国会议员在国会下议院的地位与定位作出裁决。我致函了国盟主席阿末三苏里。”
国会报道
国会下议院议长佐哈里表示，唯有在接获国盟主席阿末三苏里对于国盟被撤销注册的澄清后，国会才决定国盟国会议员在反对党阵营中的地位与位置。
《新海峡时报》报道，佐哈里指出，在等待国盟主席阿末三苏里作出澄清期间，无法敲定有关决定。
佐哈里是回应希盟乌鲁冷岳国会议员莫哈末沙尼的提问时，如此表示。
“目前尚未对国盟国会议员在国会下议院的地位与定位作出裁决。我致函了国盟主席阿末三苏里。”
“一旦我收到主席（阿末三苏里）的澄清，就会通知议会。”
昨天，社团注册局发文告指出，由于未能反驳投诉罗列的指控，当局已撤销国盟的注册。
针对此，达基尤丁随后发文告谴责，社团注册局赶在法庭聆审国盟的暂缓令申请前两天撤销注册的做法，怀有恶意、出于政治动机且滥权，并表明将挑战这项决定。
除了扬言提出司法挑战，国盟也将尽快向内政部提出上诉，寻求推翻社团注册局撤销该联盟注册的决定。
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