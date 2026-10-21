国会下议院议长佐哈里表示，唯有在接获国盟主席阿末三苏里对于国盟被撤销注册的澄清后，国会才决定国盟国会议员在反对党阵营中的地位与位置。

《新海峡时报》报道，佐哈里指出，在等待国盟主席阿末三苏里作出澄清期间，无法敲定有关决定。

佐哈里是回应希盟乌鲁冷岳国会议员莫哈末沙尼的提问时，如此表示。

“目前尚未对国盟国会议员在国会下议院的地位与定位作出裁决。我致函了国盟主席阿末三苏里。”

