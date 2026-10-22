Tindakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mempromosikan aplikasi navigasi tempatan, Tuju, telah menerima kritikan keras daripada Pengerusi DAP Lim Guan Eng, yang mempersoalkan prestasi aplikasi itu susulan peningkatan aduan daripada orang ramai.

Menyifatkan Tuju sebagai memalukan negara, Lim berpendapat bahawa Anwar mungkin telah diberikan nasihat yang salah mengenai aplikasi tersebut, yang dibangunkan oleh Prosignal Consortium Sdn Bhd dengan kerjasama Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM).

"Walaupun ramai menyokong usaha kerajaan untuk melindungi kepentingan keselamatan negara, wajar dilakukan penilaian teliti dan ujian yang ketat bagi memastikan pengganti tersebut (Tuju) benar-benar mampu menandingi serta mengambil alih fungsi navigasi jalan raya asas yang ditawarkan oleh Waze.

"Maklum balas pengguna setakat ini menunjukkan bahawa bergantung kepada aplikasi Tuju ini hanya akan menyusahkan pengguna. Saya telah menerima aduan mengenai ketidakberkesanan Tuju, dan kerajaan seharusnya tidak menjadikannya sebagai pengganti wajib kepada Waze.

"Rakyat Malaysia menyokong langkah menggantikan aplikasi Waze—yang mungkin menimbulkan risiko keselamatan berkaitan maklumat dan data pergerakan warganegara kerana tertakluk kepada undang-undang kerajaan Israel—tetapi bukan dengan aplikasi yang, pada tahap terbaiknya, dianggap cacat, dan pada tahap terburuknya, dianggap satu kegagalan," kata Ahli Parlimen Bagan itu dalam satu kenyataan pagi ini.

Pada Selasa, Anwar melalui laman Facebook mempromosikan penggunaan Tuju sebagai alternatif kepada Waze, berikutan kebimbangan mengenai potensi risiko keselamatan data.

Kerajaan kemudiannya mengumumkan larangan terhadap penjawat awam daripada menggunakan aplikasi navigasi yang berpangkalan di Israel itu semasa menjalankan urusan rasmi.

Dalam kenyataan yang sama, Lim turut menggesa perdana menteri untuk mendedahkan kos yang ditanggung oleh kerajaan dalam pembangunan Tuju.

Dia menambah bahawa kerajaan seharusnya menambah baik aplikasi tersebut sehingga ia benar-benar mampu menjadi pengganti yang setara bagi Waze.

"Pihak yang harus dipersalahkan ialah individu yang bertanggungjawab meyakinkan Anwar bahawa Tuju mempunyai keupayaan teknologi yang mencukupi untuk menggantikan Waze, dan individu ini wajar dikenakan tindakan.

"Adakah pereka bentuk Tuju mendapatkan nasihat pakar daripada golongan profesional dari Amerika Syarikat, Eropah, China, atau Jepun?

"Perdana menteri wajar meneliti semula perkara ini dengan mengarahkan Jawatankuasa Keselamatan Siber Kebangsaan (NSC) untuk menghasilkan versi Tuju yang jauh lebih baik, yang benar-benar mampu menjadi pengganti yang setara bagi Waze.

"Bagaimana NSC diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dalam menangani ancaman siber yang sentiasa berkembang, memperkukuh kesiapsiagaan negara serta kedaulatan digital, sedangkan ia gagal memenuhi keperluan pengguna untuk navigasi jalan raya?" kata Lim.

Sementara itu, dalam satu kenyataan berasingan, LLM telah memohon maaf kepada para pengguna Tuju susulan maklum balas orang ramai mengenai gangguan teknikal yang menjejaskan perisian navigasi tersebut.

Menurut badan kerajaan itu, gangguan tersebut berlaku ekoran lonjakan ketara jumlah pengguna Tuju selepas Perdana Menteri mengesyorkan penggunaannya.

Ia berkata ia sedang bekerjasama dengan penyedia aplikasi, Prosignal Consortium Sdn Bhd, untuk mengenal pasti punca gangguan, memulihkan kestabilan sistem, serta meningkatkan kapasiti aplikasi bagi menampung jumlah pengguna yang semakin bertambah.

"Pada masa yang sama, LLM turut mengambil maklum akan maklum balas pengguna berhubung fungsi navigasi, ketepatan maklumat laluan, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

"Penambahbaikan akan terus dilaksanakan bagi memastikan Tuju menyediakan perkhidmatan yang lebih stabil, tepat, dan mesra pengguna," katanya.

LLM menyatakan bahawa pihaknya akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kerja Raya, Agensi Keselamatan Siber Negara, serta pihak-pihak berkepentingan lain untuk memperkukuh ekosistem navigasi tempatan, termasuk menangani isu berkaitan keselamatan data dan tadbir urus.