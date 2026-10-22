Polis Indonesia menamakan 11 syarikat sebagai suspek dalam siasatan berterusan terhadap kebakaran hutan dan tanah termasuk tiga daripadanya firma pelaburan asing, menurut agensi berita negara Antara.

Ketua Polis Negara Jeneral Suyudi Ario Set enggan mengumumkan nama syarikat-syarikat berkenaan tetapi berkata siasatan diteruskan tanpa halangan besar.

Beliau memberitahu pemberita selepas mesyuarat Kabinet pleno di kompleks Istana Presiden di Jakarta pada Rabu bahawa akauntabiliti akan mengatasi entiti korporat berkenaan.

"Ini termasuk kedua-dua pemilik syarikat dan pemegang saham yang bertanggungjawab ke atas perbadanan yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan tanah di Indonesia," kata Suyudi.

Menurut laporan itu, prosiding jenayah berkenaan adalah susulan pengumuman awal oleh Agensi Siasatan Jenayah Polis Negara (Bareskrim) yang mengatakan ia memajukan 98 laporan polis berhubung kebakaran hutan berkaitan korporat ke peringkat siasatan rasmi.

Di samping siasatan polis, Kementerian Perhutanan turut meningkatkan penguatkuasaan pentadbiran.

Menteri Perhutanan Raja Juli Antoni berkata permit untuk enam lagi syarikat di Kalimantan Tengah digantung, menjadikan jumlah keseluruhan firma perhutanan yang dibenarkan kepada 32, menurut laporan itu.

Keenam-enam syarikat tersebut digantung Permit Perniagaan Penggunaan Hutan (PBPH) dan diarah menjalankan pemulihan alam sekitar di kawasan terjejas.

Mereka ialah PT Produk Kalimantan Jaya, PT Taiyong Engreen, PT Hutan Produk Lestari, PT Ramang Agro Lestari, PT Puspa Warna Cemerlang dan PT Sinergi Hutan Sejati.

Enam syarikat itu memegang konsesi seluas 201,391 hektar, di mana 7,531 hektar daripadanya terjejas akibat kebakaran baru-baru ini.

Sekatan pentadbiran kementerian itu kini meliputi 32 syarikat yang menguruskan lebih 1.9 juta hektar konsesi, termasuk 18,489 hektar yang terjejas akibat kebakaran.

Raja Juli memberi amaran bahawa syarikat itu juga boleh berdepan prosiding jenayah yang berasingan jika penyiasatan menemukan bukti salah laku yang disengajakan atau niat jenayah

- Bernama