Waze menafikan dakwaan aplikasi navigasinya mengumpul maklumat sensitif kerajaan atau membenarkan pihak ketiga mengeksploitasi data peribadi pengguna, susulan larangan kerajaan terhadap penggunaannya oleh penjawat awam.

“Dakwaan bahawa Waze mengumpul maklumat sensitif kerajaan atau membenarkan mana-mana entiti mengeksploitasi data peribadi pengguna adalah sama sekali tidak benar.

“Waze beroperasi di bawah dasar privasi yang ketat bagi melindungi data pengguna dan mematuhi piawaian perlindungan data perundangan global,” kata jurucakap Waze dalam satu kenyataan kepada Malaysiakini hari ini.

Semalam, Putrajaya melarang penjawat awam daripada menggunakan aplikasi navigasi yang berpangkalan di Israel itu semasa menjalankan tugas rasmi, dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menggalakkan penggunaan alternatif yang disokong oleh kerajaan.

Susulan itu, Agensi Keselamatan Siber Negara (Nacsa) mengeluarkan panduan soalan lazim (FAQ) yang menjelaskan bahawa larangan tersebut hanya terpakai kepada penjawat awam yang sedang menjalankan tugas rasmi, namun tetap menggalakkan mereka untuk tidak menggunakan Waze dan beralih kepada aplikasi navigasi tempatan yang sesuai.

Menerusi hantaran di Facebook dua hari lalu, Anwar menegaskan bahawa kerajaan tidak akan berkompromi berhubung keselamatan data rakyat dan menggalakkan penggunaan Tuju, sebuah aplikasi perancang laluan tempatan yang dibangunkan oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) dengan kerjasama Prosignal Consortium Sdn Bhd.

Dalam satu kenyataan, Jabatan Perdana Menteri (JPM) turut menasihatkan rakyat Malaysia supaya berhenti menggunakan Waze dan beralih kepada pilihan alternatif tempatan.

Larangan ini berkait dengan asal usul aplikasi tersebut yang berpangkalan di Israel. Anwar telah menyuarakan kebimbangan mengenai keselamatan data pergerakan dan maklumat lain yang dikumpul melalui Waze, memandangkan aplikasi itu tertakluk kepada undang-undang Israel.

Ketua Setiausaha Negara, Shamsul Azri Abu Bakar, menggariskan larangan tersebut dalam satu surat bertarikh semalam, yang dilihat oleh Malaysiakini.

Surat itu menyatakan bahawa arahan tersebut dibuat susulan mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Siber Negara yang dipengerusikan oleh Anwar pada hari yang sama, di mana keputusan itu diputuskan untuk berkuat kuasa serta-merta.

Dalam senarai soalan lazim (FAQ) tersebut, NACSA ​​menjelaskan bahawa amalan pengumpulan data oleh Waze serta potensi penggunaan maklumat yang dikumpul perlu dinilai daripada perspektif keselamatan siber.

Walau bagaimanapun, Nacsa ​​mengakui bahawa tiada bukti menunjukkan Waze menjalankan analisis sedemikian terhadap penggunanya.

“Walaupun tiada bukti bahawa aplikasi Waze menjalankan analisis sedemikian terhadap penggunanya, kemungkinan data yang dikumpul digunakan atau didedahkan kepada analisis seumpama itu kekal sebagai satu risiko yang perlu dipertimbangkan,” menurut Soalan Lazim (FAQ) tersebut.

Dalam perkara ketujuh dokumen itu, Nacsa menyatakan bahawa dasar privasi Waze menunjukkan maklumat yang dikumpul melalui aplikasi tersebut adalah “lebih luas daripada sekadar maklumat lokasi”.

Ini merangkumi maklumat terperinci mengenai lokasi, perjalanan, dan laluan pengguna, termasuk data GPS serta maklumat penderia peranti yang digabungkan dengan cap masa, alamat protokol internet (IP), dan maklumat daripada penderia atau penerima lain pada atau di sekitar peranti tersebut.

Nacsa turut menyatakan bahawa, bergantung pada tetapan peranti dan akaun pengguna, maklumat berkaitan lokasi dan perjalanan boleh dikumpul walaupun aplikasi itu tidak digunakan secara aktif.

Dari perspektif keselamatan siber, dijelaskan bahawa data yang dikumpul secara berterusan atau berulang kali, apabila dianalisis secara agregat, boleh mendedahkan corak pergerakan dan aktiviti pengguna.



