因不满人力资源部长拉玛南回避“企业黑帮”课题，且反指控其涉贪，前公正党署理主席拉菲兹已指示律师团队，启动起诉前者的法律程序。

拉菲兹也是同心党领袖和前经济部长。他指出，自己已将拉玛南昨天记者会的视频及逐字稿交给律师团队处理。

他说，这场记者会证实拉玛南从未针对他早前点名对方涉嫌收取950万令吉贿赂，以摆平“企业黑帮”案件的公正党国会议员一事，采取任何法律行动。

“拉玛南也重申，他不会针对有关言论采取法律行动。这与他早前在记者会上扬言，将起诉任何把他与有关事件扯上关系的人，形成鲜明对比。”

没回应反抛贪腐指控

不仅如此，拉菲兹表示，拉玛南也在昨日的记者会上对他作出多项指控，包括指控他涉及贪污。

“我已与律师团队商讨，他们认为有充分的法律依据对拉玛南提起诉讼，因为他在记者会上的言论已触及我国诽谤法所规定的法律界限。 因此，我已指示律师团队启动起诉拉玛南的法律程序。”

他说明，采取这项行动是恰当的，因为拉玛南至今仍不断回避回应涉及其本人及贪污的数项指控。

“既然拉玛南拒绝针对我的言论提出诉讼，他昨日记者会上对我的种种指控，正好让我有机会通过法律途径，将他告上法庭。”

没回应反抛贪腐指控

此外，拉菲兹表示，拉玛南昨日的记者会也证实，首相安华本周在国会声称拉玛南已采取法律行动的说法不属实。

因此，他将交由其他国会议员决定下一步行动，即把首相提交国会特权委员会，以追究对方在国会发表不实言论的责任。

10月20日，拉菲兹批评安华在国会公然撒谎，因为玛南根本未如对方所言，就企业黑帮课题起诉他。

昨天，拉玛南表明无意起诉拉菲兹，反挑战拉菲兹若握有证据，就应向当局报案。

“我不想采取任何法律行动。一旦（拉菲兹）在法庭败诉，他就会发起筹款活动，向人民要钱，帮助他避免破产。”

“所以如果我起诉他，我实际上是在加重谁的负担？人民！”

他也声称，尽管拉菲兹敦促他人采取法律行动，但对于那些指控其收取50万令吉贿赂、涉及Datasonic集团（如今名为NexG有限公司）的人，拉菲兹至今仍未采取法律行动。

拉玛南批评拉菲兹似乎不断炒作据称牵涉其他人士的课题，包括安华及其前助理法哈斯，以“掩盖”同心党同僚涉嫌的不当行为。