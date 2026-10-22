同心党共同领袖拉菲兹近日再次挑战人力资源部长拉玛南就企业黑帮课题起诉他。拉玛南表明无意起诉拉菲兹，反挑战拉菲兹若握有证据，就应向当局报案。

“我不想采取任何法律行动。一旦（拉菲兹）在法庭败诉，他就会发起筹款活动，向人民要钱，帮助他避免破产。”

“所以如果我起诉他，我实际上是在加重谁的负担？人民！”

拉玛南也是公正党副主席，他今日出席部门活动后召开记者会说，与拉菲兹肮脏政治的作风相反，他感恩自己没有面临任何困难，并且能在不领取薪水或任何津贴的情况下为人民服务。

他也声称，尽管拉菲兹敦促他人采取法律行动，但对于那些指控他收取50万令吉贿赂、涉及Datasonic集团的人，拉菲兹至今仍未采取法律行动。该公司如今名为NexG有限公司。

拉玛南批评拉菲兹似乎不断炒作据称牵涉其他人士的课题，包括安华及其前助理法哈斯，以“掩盖”同心党同僚涉嫌的不当行为。

“这是转移视线的基本政治手法。”

斥拉菲兹愚蠢至极

拉玛南提及拉菲兹此前针对科技公司Zetrix AI的财务危机发表的言论，也提及反贪会针对政府与半导体公司安谋控股达成的11亿令吉交易展开的调查。

“拉菲兹说，Zetrix AI的问题比一马公司更严重——他就是个愚蠢至极的笨蛋，因为这件事涉及企业治理，但他却试图将其炒作成耸人听闻的事件，以掩盖其他案件的新闻。”

“拉菲兹究竟是个什么样的人？他难道不明白吗？让我来教教他：诽谤的罪孽比杀人的罪孽更大，甚至连先知也谴责诽谤。”

拉玛南也敦促拉菲兹回应有关传闻，即前环境部长聂纳兹米涉嫌幽会而遭雪州伊斯兰宗教局逮捕案件中的另一人。

他指控该名人士在聂纳兹米担任环境部长期间，曾在该部门属下的一家基金会担任高职。

他促请拉菲兹说明，该基金会是否接受过审计，以避免外界指责其存在治理失败、严重疏忽及不道德行为。

“我想奉劝这个‘大鬼’，照顾好自己，先看看自己周围的情况。不要到处编造故事，只为了掩盖自己制造的烂摊子。”

前天，拉菲兹批评首相安华在国会公然撒谎，只因人力资源部长拉玛南根本未就企业黑帮课题起诉他。

拉菲兹说，他听了安华在国会下议院对企业黑帮课题的回应，当中包括拉玛南涉嫌向商人陈文龙收取950万令吉，以摆平企业黑帮风波的指控。

“首相提到相关部长早已采取法律行动。但我在此证实，截至目前，我尚未收到拉玛南送达的任何起诉状。”

“如果安华指的是拉玛南即将起诉，我对此表示欢迎，并准备在法庭呈堂我掌握的证据。”



