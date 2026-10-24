Pakatan Harapan (PH) masih belum memutuskan kemungkinan kerjasama dengan Bersatu bagi menghadapi pilihan raya negeri (PRN) Melaka, menjelang pengumuman calonnya malam ini, menurut sumber.

Sumber memaklumkan kepimpinan tertinggi gabungan itu masih membincangkan bentuk kerjasama yang mungkin dijalin, dengan keputusan menunggu ketetapan Majlis Presiden PH.

“Belum ada keputusan lagi (kerjasama), insya-Allah (jadi) cuma bentuk kerjasama macam mana kena tunggu (keputusan) Majlis Presiden PH,” kata sumber yang enggan dinamakan kepada Malaysiakini.

Sumber dalaman Bersatu turut memaklumkan belum ada perkembangan lanjut mengenai perkara itu.

“Setakat ini belum ada berita (lanjut). Insya-Allah kita bertanding cuma jumlah kerusi yang sedikit.

“Tidak seperti dalam PRN Negeri Sembilan,” katanya ketika dihubungi hari ini.

PH dijadual akan mengumumkan calonnya dalam majlis di pekarangan Stadium Hang Jebat, Melaka, malam ini. Hari pengundian PRN Melaka ditetapkan pada 14 Nov.

Bagaimanapun, Pengerusi DAP Melaka yang juga timbalan pengerusi PH negeri, Khoo Poay Tiong, pada 21 Okt menegaskan gabungan itu akan bertanding solo tanpa kerjasama dengan parti lain, termasuk Bersatu.

Beberapa sumber memberitahu Malaysiakini, PKR dijangka bertanding di lapan atau sembilan kerusi, manakala Amanah di kira-kira lima kerusi, termasuk mempertahankan Bukit Katil.

Sumber lain memaklumkan DAP dijangka bertanding di sekitar lapan kerusi, termasuk mempertahankan Ayer Keroh, Kesidang, Kota Laksamana dan Banda Hilir.

Berdasarkan anggaran sumber itu, ketiga-tiga komponen PH dijangka bertanding di 21 atau 22 daripada keseluruhan 28 kerusi DUN Melaka, meninggalkan enam atau tujuh kerusi di luar agihan yang disebut.

Bagaimanapun, kiraan itu belum mengesahkan sebarang pembahagian kerusi antara PH dengan Bersatu.

Anggaran tersebut juga berbeza dengan kenyataan terdahulu pemimpin komponen PH. Pada 16 Okt, Setiausaha Agung PKR Fuziah Salleh berkata parti itu akan bertanding di sembilan kerusi. :chatgpt-content-reference{index="4"}

Presiden Amanah Mohamad Sabu pula pada tarikh sama berkata parti itu diperuntukkan lapan kerusi, termasuk Bukit Katil namun kerusi lain yang akan ditandingi belum dimuktamadkan.

Menurut sumber, Bersatu kini menunggu keputusan PH sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Sementara itu, Parti Bumiputera Perkasa Malaysia (Putra) mengesahkan akan bertanding di kerusi DUN Gadek.

“Putra akan bertanding di DUN Gadek,” kata Presidennya Ibrahim Ali sambil menegaskan penyertaan parti itu tidak bergantung pada kemungkinan kerjasama antara PH dengan Bersatu.

PH menamatkan penguasaan BN di Melaka apabila memenangi pilihan raya umum ke-14 pada 2018.

Bagaimanapun, kerajaan negeri pimpinan Adly Zahari hanya bertahan kira-kira 22 bulan sebelum tumbang, membolehkan BN kembali berkuasa.

Pada PRN 2021, PH yang bertanding tanpa Bersatu menang lima kerusi, berbanding BN dengan 21 kerusi dan Perikatan Nasional (PN) dengan dua kerusi.

Selepas PH dan BN membentuk kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan, wakil rakyat PH turut menyertai pentadbiran kerajaan Melaka pimpinan Ab Rauf Yusoh.

Namun, pada 14 Julai lalu, lima Adun PH menarik sokongan terhadap pentadbiran kerajaan negeri susulan kelulusan pindaan perlembagaan negeri yang membolehkan pelantikan sehingga tujuh Adun tanpa melalui pilihan raya.

Bagi PRN kali ini, Pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan gabungan itu akan bertanding di 21 kerusi, manakala PAS dan rakan strategiknya akan bertanding di baki tujuh kerusi.

BN, PAS dan rakan strategiknya dijadualkan mengumumkan calon dalam majlis bersama malam ini.

Dalam perkembangan berkaitan, Mahkamah Tinggi pada 22 Okt membenarkan penangguhan pelaksanaan tindakan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (RoS) menggantung kegiatan dan membatalkan pendaftaran PN, sementara menunggu keputusan semakan kehakiman.

Keputusan itu memberi laluan kepada PN untuk bertanding dalam PRN Melaka.