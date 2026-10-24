Lawyers for Liberty (LFL) menyifatkan kematian Noorizwan Zulkefly sebagai kes kematian dalam tahanan polis paling teruk sejak A Kugan pada 2009.

Penilaian itu dibuat dalam kenyataan pada 14 Okt, ketika organisasi berkenaan memperincikan kecederaan yang didakwa dialami Noorizwan.

Perbandingan itu menggerunkan. Ia mengimbau kisah seorang pemuda yang memasuki tahanan polis ketika masih hidup dan kemudian yang keluar hanya sekujur jasad tanpa nyawa.

Siapa Kugan? Mengapa, hampir dua dekad kemudian, namanya terus membayangi rekod kematian dalam tahanan di Malaysia?

Lawyers for Liberty memperincikan kecederaan yang dialami Noorizwan Zulkefly.

Berasal dari Puchong, Kugan ialah pengendali trak tunda berusia 22 tahun ketika ditahan pada Januari 2009 bagi membantu siasatan kes kecurian kenderaan mewah.

Dia meninggal dunia pada 20 Jan 2009 ketika dalam tahanan di Balai Polis Taipan, Subang Jaya.

Keadaan yang menyelubungi kematiannya menimbulkan lebih banyak persoalan susulan perbezaan ketara antara dua pemeriksaan bedah siasat.

Bedah siasat pertama oleh pakar patologi Hospital Serdang merekodkan 22 kecederaan luaran. Pemeriksaan itu mendapati otak, otot leher, jantung, limpa dan organ abdomennya normal.

Punca kematian dinyatakan sebagai edema pulmonari, iaitu pengumpulan cecair dalam paru-paru, tetapi punca keadaan itu tidak dikenal pasti.

Bedah siasat kedua oleh pakar patologi Pusat Perubatan Universiti Malaya memberikan gambaran jauh lebih mengerikan.

Menurut penghakiman Mahkamah Rayuan pada 2014 yang merujuk laporan itu, pemeriksaan kedua merekodkan 45 kategori kecederaan luaran serta pelbagai kecederaan dalaman.

Antara dapatan yang diperincikan peguam keluarga ketika itu ialah kesan lecur berbentuk V yang dipercayai akibat objek panas, kesesakan salur darah di otak, pendarahan pada otot leher dan jantung serta pendarahan meluas pada limpa.

Menurut bedah siasat kedua, Kugan meninggal dunia akibat kegagalan buah pinggang susulan dipukul.

Menuntut keadilan

Pada 2012, V Navindran, satu-satunya anggota polis yang didakwa berhubung kematian Kugan, dijatuhi hukuman penjara tiga tahun kerana mencederakan pemuda itu.

Namun, prosiding jenayah hanya sebahagian daripada usaha keluarganya menuntut keadilan.

Pada 13 Jan 2012, ibu Kugan, N Indra, memfailkan saman sivil terhadap beberapa pegawai kanan polis, Navindran dan kerajaan.

Antara defendan ialah ketua polis Selangor ketika kejadian Khalid Abu Bakar, yang kemudian menjadi ketua polis negara, serta ketua polis Subang Jaya ketika itu Zainal Rashid Abu Bakar. Saman itu turut menamakan ketua polis negara ketika kejadian.

Pada 26 Jun 2013, Mahkamah Tinggi membenarkan saman itu dan memberikan ganti rugi RM801,700 serta kos RM50,000 kepada keluarga Kugan.

Pada 8 Ogos 2014, Mahkamah Rayuan menetapkan bahagian liabiliti Navindran pada 45 peratus. Jumlah ganti rugi turut dikurangkan kepada RM701,700 selepas award RM100,000 bagi penahanan salah diketepikan.

Pada 6 Nov 2017, Mahkamah Persekutuan melalui keputusan majoriti mengetepikan ganti rugi teladan RM300,000 dalam kes itu, berdasarkan larangan dalam Seksyen 8(2) Akta Undang-Undang Sivil 1956 bagi tuntutan harta pusaka.

Kes Kugan melalui proses mahkamah jenayah dan sivil, sekali gus mendedahkan akibat penderaan dalam tahanan.

Namun, kes itu turut menghidupkan semula persoalan yang sudah dibangkitkan bertahun-tahun sebelum kematiannya: siapa mengawasi polis?

Desakan menubuhkan badan bebas

Desakan menubuhkan badan bebas untuk mengawasi polis tidak bermula dengan kematian Kugan.

Lima tahun sebelumnya, kerajaan pimpinan perdana menteri ketika itu Abdullah Ahmad Badawi menubuhkan Suruhanjaya Diraja Penambahbaikan Perjalanan dan Pengurusan Polis Diraja Malaysia.

Suruhanjaya itu menerima 926 aduan, termasuk mengenai kematian dalam tahanan, penderaan fizikal dan psikologi terhadap tahanan, salah guna kuasa serta kurangnya kebertanggungjawaban.

Laporannya pada 2005 mengandungi 125 syor. Antaranya penubuhan Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis (IPCMC), cadangan yang kemudian menjadi tumpuan pertikaian berpanjangan mengenai pengawasan polis.

Cadangan itu bertujuan mewujudkan saluran bebas untuk menyiasat salah laku polis dan memastikan pegawai yang melakukan kesalahan dipertanggungjawabkan.

Dalam kes kematian dalam tahanan, badan seumpama itu boleh meneliti keadaan yang membawa kepada kematian serta tindakan pegawai terbabit. Siasatan tidak akan bergantung semata-mata pada institusi yang menjadi subjek aduan.

Namun, cadangan itu menerima tentangan sengit dari dalam pasukan polis. Walaupun pada awalnya mendapat sokongan Abdullah, kerajaan tidak meneruskan IPCMC dalam bentuk asalnya.

Sebaliknya, kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) untuk mengawasi pelbagai agensi penguatkuasaan, termasuk polis.

Akta EAIC diwartakan pada 2009 dan berkuat kuasa pada 1 Apr 2011.

Namun, pengkritik menyifatkan kuasa EAIC tidak memenuhi matlamat cadangan asal IPCMC, khususnya dalam memastikan kebertanggungjawaban polis.

IPCMC berbanding IPCC

Perbezaan itu penting. Keberkesanan badan pengawas bergantung pada kebebasan, kuasa penyiasatan dan keupayaannya memastikan dapatan siasatan disusuli tindakan.

Cadangan IPCMC muncul semula selepas kemenangan Pakatan Harapan (PH) dalam pilihan raya umum 2018. Kerajaan PH menghidupkan semula pembaharuan itu dan membentangkan rang undang-undang IPCMC pada 2019.

Selepas pertukaran kerajaan pada 2020, kerajaan Perikatan Nasional beralih kepada model berbeza, iaitu Suruhanjaya Bebas Tatakelakuan Polis (IPCC).

Pada 14 Ogos 2020, jemaah menteri bersetuju dengan cadangan pembentangan rang undang-undang IPCC.

Rang undang-undang itu diluluskan Parlimen pada 2022, manakala aktanya berkuat kuasa pada 1 Julai 2023. :chatgpt-content-reference{index="8"}

Badan Peguam Malaysia mengkritik kerangka itu, antaranya kerana IPCC tidak mempunyai kuasa tatatertib langsung terhadap anggota polis.

Dalam kenyataan pada 22 Dis 2022, badan itu berkata IPCC hanya boleh mengesyorkan tindakan kepada Suruhanjaya Pasukan Polis atau pihak berkuasa lain, berbanding kuasa tatatertib yang dicadangkan untuk IPCMC.

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