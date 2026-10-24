Sebanyak 23 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara (IPU) pada tahap tidak sihat setakat 4 petang ini dengan Seremban merekodkan bacaan tertinggi, iaitu 172.

Menurut Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia (APIMS), Johor merekodkan lapan Kawasan dengan bacaan IPU tidak sihat, iaitu Batu Pahat (166), Kluang dan Larkin (165), Tangkak (162), Pasir Gudang (161), Segamat (155), Pengerang (154) dan Kota Tinggi (151).

Di Negeri Sembilan, selain Seremban, Nilai merekodkan IPU 166 dan Port Dickson (140), manakala di Melaka, iaitu Bukit Rambai mencatatkan bacaan 163, Bandaraya Melaka (160) dan Alor Gajah (158).

Di Kuala Lumpur, Batu Muda merekodkan bacaan 159 dan Cheras (141), manakala Putrajaya mencatatkan 118, dan di Pahang, iaitu Rompin merekodkan bacaan 141.

Di Sarawak, stesen pemantauan di Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencatatkan bacaan 160, Sri Aman (157), Kuching (155), Kapit dan Samarahan masing-masing merekodkan 153.

Sementara itu, sebanyak 39 Kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana.

Bacaan IPU sifar hingga 50 dikategorikan sebagai baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, manakala bacaan melebihi 300 dikategorikan sebagai berbahaya.

- Bernama