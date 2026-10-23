高庭昨天批准国盟申请，暂缓其撤销注册决定后，社团注册局与内政部长赛夫丁纳苏丁向上诉庭提出了上诉。

《马新社》报道，根据媒体取得的文件，社团局总监祖菲卡尔（Zulfikar Ahmad）及赛夫丁，不服高庭法官阿兹占昨日的裁决，由代表两人的高级联邦律师于今日入禀了上诉通知书。

此外，国盟代表律师拉菲克（Rafique Rashid Ali）也证实这次发展。

“我可以证实，上诉通知书今天早晨送达国盟代表律师。”

“但我们早料到有此一举，自会依法回应这项上诉。”

高庭法官阿兹占（Azizan Arshad）昨天批准暂缓执行社团局撤销国盟注册的决定，直至国盟针对社团局提出的司法审核申请的裁决出炉为止。

阿兹占也批准国盟另一项申请，暂缓执行社团局冻结国盟一切活动的通知，这意味国盟可以参加定于11月14日举行的马六甲州选举。



