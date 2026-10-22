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高庭批准暂缓执行社团注册局撤销国盟注册的决定。

法官阿兹占（Azizan Arshad）今天指出，暂缓令将持续生效，直至国盟针对社团注册局提出的司法审核申请的裁决出炉为止。

“暂缓执行申请获准，直至相关聆讯全面审结为止，双方无需承担堂费。”

换言之，国盟将可以使用其旗帜参加即将举行的马六甲州选举。

9月22日，社团注册局致函要求国盟在期限内就土团党的投诉和拟议撤销注册予以回应；另一份通知则是在翌日发出，要求国盟暂停所有活动。

针对此，国盟向法庭入禀司法审核，而高庭于10月13日批准启动有关程序，另择定今天聆审其提出的暂缓令申请。

但在前天，社团注册局却发文告宣布，由于未能反驳投诉罗列的指控，当局已决定撤销国盟的注册。

除了扬言提出司法挑战，国盟也准备尽快向内政部提出上诉，寻求推翻社团注册局撤销该联盟注册的决定。