Pakatan Harapan (Ph) mengumumkan 21 calon bagi pilihan raya negeri (PRN) Melaka manakala calon bagi tujuh kerusi lagi belum diumumkan.

Keadaan itu membuka ruang kepada kemungkinan kerjasama pilihan raya dengan Bersatu namun belum mengesahkan pakatan antara kedua-dua pihak.

Pengerusi PH yang juga Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan senarai itu pada majlis di pekarangan Stadium Hang Jebat, Krubong, pada malam 24 Oktober.

Antara nama yang ditampilkan termasuk setiausaha politiknya, Azman Abidin.

Ketua PKR Wilayah Persekutuan itu akan membuat penampilan sulung dalam pilihan raya pada 14 November ini, dengan bertanding di Paya Rumput yang sebelum ini disandang Rais Yasin daripada Umno.

Pengerusi PH Melaka Adly Zahari pula akan mempertahankan Bukit Katil manakala Ketua Wanita Amanah (Awan) Melaka Rahayu Hamzah dicalonkan di Merlimau, yang disandang Ketua Pemuda Umno Dr Akmal Saleh.

Ginie Lim daripada PKR akan cuba merampas semula Machap Jaya, yang dimenanginya pada pilihan raya umum 2018 sebelum kerusi itu kembali dikuasai MCA pada PRN 2021.

Timbalan Bendahari Angkatan Muda PKR Melaka Mohd Yunazri Mustamiri pula diumumkan sebagai calon di Tanjung Bidara, yang disandang Ketua Menteri sementara Ab Rauf Yusoh.

Sebelum ini, sumber memberitahu Malaysiakini bahawa bentuk kerjasama antara Harapan dengan Bersatu masih belum diputuskan.

Bersatu difahamkan sedang menunggu keputusan PH sebelum menentukan langkah seterusnya.

Pada 19 September, Adly mengesahkan rundingan sedang berlangsung dengan Bersatu dan parti lain berhubung kemungkinan kerjasama pilihan raya menerusi “Pakatan Harapan Plus”.

Bagaimanapun, Timbalan Pengerusi PH Melaka Khoo Poay Tiong menolak pakatan pilihan raya dengan Bersatu pada 30 September.

PH pertama kali menawan Melaka daripada BN pada pilihan raya umum 2018. Namun, kerajaan pimpinannya di bawah Adly tumbang 22 bulan kemudian susulan tindakan wakil rakyat yang berpaling tadah.

BN kemudian kembali berkuasa dan mempertahankan penguasaannya pada PRN 2021.

Pada pilihan raya itu, PKR bertanding di 11 kerusi, Amanah sembilan dan DAP lapan.

BN memenangi 21 kerusi, terdiri daripada 18 kerusi Umno, dua MCA dan satu MIC. Harapan pula memenangi lima kerusi menerusi DAP dengan empat kerusi dan Amanah satu, manakala Bersatu memenangi dua kerusi.

Bagaimanapun, komposisi itu berubah sebelum DUN dibubarkan berkuat kuasa 23 September lalu. BN mempunyai 20 kerusi, PH lima manakala Bersatu, PAS dan seorang Adun bebas masing-masing satu kerusi.

Hari penamaan calon ditetapkan pada 31 Oktober, diikuti pengundian awal pada 10 November dan hari mengundi pada 14 November.