Lawyers for Liberty (LFL) menggesa Peguam Negara, Dusuki Mokhtar, supaya mengarahkan agar kematian Noorizwan Zulkefly—seorang mangsa yang meninggal dunia dalam tahanan polis—disiasat sebagai kes bunuh.

Dalam satu kenyataan hari ini, pengarah LFL, Rania Aljunied, dan peguam Dina Zamri yang mewakili keluarga Noorizwan, turut menuntut supaya satu pasukan khas dari Bukit Aman mengambil alih siasatan tersebut.

Kedua-dua mereka menyatakan gesaan ini dibuat susulan kenyataan Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard (JIPS), Aida Abdul Hamid, baru-baru ini yang mendakwa tiada kecederaan dalaman pada tubuh Noorizwan; dakwaan ini bercanggah dengan dapatan bedah siasat yang dijalankan di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia (HUKM).

Bernama melaporkan bahawa bedah siasat mendedahkan tiada kecederaan dalaman pada organ Noorizwan, walaupun terdapat beberapa kecederaan luaran. Sementara itu, Aida dilaporkan berkata bahawa punca kematian masih belum dapat ditentukan sementara menunggu analisis makmal.

"Pakar patologi menemui pendarahan menyeluruh di dalam otak. Ini merupakan kecederaan dalaman yang sangat serius dan boleh menyebabkan kematian. Terdapat juga pendarahan di bahagian usus. Terdapat gambar-gambar bedah siasat yang menunjukkan kecederaan ini dengan jelas.

"Pihak polis sedia maklum mengenai kecederaan dalaman ini. Dengan adanya bukti sedemikian, bagaimana Bukit Aman boleh mengeluarkan kenyataan awam yang mendakwa hanya terdapat kecederaan luaran, dan tiada kecederaan dalaman?" soal mereka.

Noorizwan's death: Protesters holding placards and banners at Bukit Aman

Peguam tersebut turut mempertikaikan pendirian Bukit Aman yang menyatakan punca kematian masih belum diketahui sementara menunggu analisis makmal, sedangkan mereka mendakwa pihak polis telah dimaklumkan—dengan kehadiran ahli keluarga—bahawa punca kematian adalah akibat trauma tumpul pada bahagian kepala.

Mereka juga mempersoalkan mengapa kes ini masih diklasifikasikan sebagai kematian mengejut (SDR) walaupun terdapat dapatan tersebut, dan berhujah bahawa ia sepatutnya disiasat sebagai kes bunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan.

"Mengapa Bukit Aman berlengah-lengah dalam perkara ini?

"Unsur perbuatan jenayah dalam kes ini tidak dapat disangkal lagi," tambah mereka.

Rania dan Dina menyatakan bahawa tindakan merujuk kes ini kepada Suruhanjaya Bebas Tatakelakuan Polis (IPCC), seperti yang diumumkan oleh Aida sebelum ini, tidak memberikan sebarang kelegaan kepada pihak keluarga.

Menurut mereka, ini adalah kerana berdasarkan Seksyen 25(b) Akta IPCC 2022, IPCC tidak mempunyai bidang kuasa untuk menyiasat kesalahan jenayah.

"Kelima, kami berasa hairan mengapa ketua JIPS (Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard) mengeluarkan kenyataan berhubung perkara ini. Ini bukan sekadar isu tatatertib polis; ini adalah kes pembunuhan.

"Satu siasatan jenayah menyeluruh berhubung kes pembunuhan ini perlu dijalankan, diketuai oleh pasukan penyiasat khas dari Bukit Aman," tambah mereka.

Kedua-dua individu tersebut menggesa Ketua Polis Negara (KPN) Khalid Ismail supaya melantik pasukan penyiasat khas dari Bukit Aman bagi mengambil alih siasatan.

Mereka turut menuntut agar anggota polis yang disyaki terlibat digantung tugas dan ditahan bagi memastikan bukti tidak terjejas. Selain itu, mereka mahu Khalid menjelaskan mengapa pihak Bukit Aman mendakwa tiada kecederaan dalaman, sedangkan hasil bedah siasat menunjukkan sebaliknya.

Semalam, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menggesa agar satu siasatan menyeluruh—tanpa sebarang kompromi—dijalankan berhubung kematian Noorizwan, 42.

Menerusi satu hantaran di Facebook, Anwar menyatakan bahawa dia telah mengarahkan pegawai-pegawainya untuk menerima surat yang diserahkan oleh keluarga Allahyarham Noorizwan di kediamannya di Sungai Long, Kajang, semalam. Dia juga memaklumkan perkara tersebut kepada Khalid.

Pada 23 Oktober, keluarga Allahyarham Noorizwan, dengan diiringi oleh beberapa peguam, telah berkumpul di hadapan kediaman Anwar bagi menyerahkan surat yang menuntut keadilan.

Selasa lalu, Lawyers for Liberty (LFL) mendedahkan bahawa tiga orang peguam sedang disiasat kerana didakwa mendesak Hospital Canselor Tuanku Muhriz supaya menyerahkan gambar bedah siasat yang menunjukkan 21 kecederaan yang mengerikan.

Mereka ialah pengasas bersama LFL, Latheefa Koya dan N Surendran, serta Dina Zamri, yang mewakili keluarga Noorizwan.

Siasatan terhadap peguam-peguam tersebut telah mengundang kritikan daripada bekas Presiden Majlis Peguam, Ambiga Sreenevasan, dan Ahli Parlimen Bukit Gelugor, Ramkarpal Singh.