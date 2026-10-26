Belanjawan 2027 yang dibentangkan di Dewan Rakyat pada 9 Oktober lalu membawa beberapa berita baik untuk warga emas. Peruntukan Bantuan Warga Emas dinaikkan kepada RM1.3 bilion bagi manfaat hampir 200,000 penerima. Kadar cukai perkhidmatan bagi perkhidmatan penjagaan warga emas diturunkan daripada lapan kepada enam peratus mulai 1 Januari 2027.

Kerajaan juga akan menggubal Rang Undang-Undang Warga Emas bagi menangani pengabaian, selain membangunkan dua Pusat Kepakaran Penjagaan Bersepadu (NICE) di Pulau Pinang dan Sarawak.

Semua langkah itu wajar disambut baik. Namun, sebagai seorang warga emas, saya membaca satu lagi pengumuman dalam belanjawan yang sama dengan perasaan bercampur baur, iaitu pelancaran pelan MediAsas pada Januari 2027 dengan premium yang disebut sebagai mampu milik.

MediAsas ialah pelan insurans dan takaful perubatan sukarela yang dirangka bersama oleh Bank Negara Malaysia dan Kementerian Kesihatan. Ia ditawarkan dalam dua pilihan, iaitu MediAsas Teras sebagai pelan standard dan MediAsas Fleksi sebagai pelan standard-plus.

Bayaran hospital dikira mengikut jenis diagnosis dan rawatan supaya kos lebih terkawal dan mudah dijangka. Penyertaan dibuka sehingga umur 70 tahun, dengan perlindungan sehingga umur 85 tahun. Pada prinsipnya, ini satu reformasi yang lama ditunggu, terutama selepas rakyat dihimpit kenaikan premium insurans perubatan yang mendadak sejak beberapa tahun kebelakangan ini.

Kita harus ingat bagaimana krisis ini bermula. Apabila syarikat insurans menaikkan premium perubatan secara besar-besaran akibat inflasi kos rawatan, pihak berkuasa terpaksa campur tangan dengan beberapa langkah sementara, termasuk kenaikan premium secara berperingkat dan pembekuan sementara semakan semula harga bagi pemegang polisi berumur 60 tahun ke atas.

MediAsas merupakan salah satu inisiatif utama di bawah kerangka pembaharuan yang menyusul. Maknanya, warga emas sendiri sudah dikenal pasti sebagai golongan paling terdedah sejak awal krisis. Justeru, wajar ditanya sama ada penyelesaian jangka panjang yang kini diperkenalkan benar-benar menjawab kebimbangan mereka.

Persoalannya, mampu milik bagi siapa? Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, premium MediAsas dijangka berada dalam lingkungan sasaran sekitar RM60 hingga RM550 sebulan. Angka paling rendah itu untuk orang muda yang sihat. Angka paling tinggi pula, hampir pasti, untuk mereka yang sudah melepasi usia 60 tahun. RM550 sebulan bermakna lebih RM6,600 setahun, satu jumlah yang besar bagi pesara yang tidak lagi mempunyai pendapatan tetap.

Struktur kos bersama juga lebih berat kepada warga emas. Bagi MediAsas Teras, deduktibel di hospital dalam rangkaian ialah RM500 bagi mereka yang berumur bawah 60 tahun, tetapi meningkat kepada RM1,000 bagi mereka yang berumur 60 tahun ke atas.

Di hospital luar rangkaian, warga emas boleh menanggung sehingga RM4,000 bagi setiap hilang upaya. Memang benar had tahunan dinaikkan daripada RM100,000 kepada RM150,000 bagi kumpulan umur 60 tahun ke atas. Namun, had tahunan yang tinggi tidak banyak bermakna jika premium dan deduktibel di pintu masuk sudah menghalang mereka daripada menyertai pelan itu.

Lebih membimbangkan, insentif yang diumumkan dalam belanjawan hampir sepenuhnya ditujukan kepada golongan bekerja. Ahli KWSP yang berumur bawah 55 tahun dibenarkan membayar premium MediAsas menggunakan simpanan Akaun Sejahtera.

Perusahaan kecil dan sederhana pula menerima subsidi premium tahun pertama sebanyak RM200 bagi setiap pekerja, terhad kepada 50 pekerja bagi setiap syarikat, yang dijangka memanfaatkan sehingga 200,000 pekerja.

Tiada mekanisme setara disebut untuk warga emas yang sudah bersara. Ironinya, golongan yang paling memerlukan perlindungan perubatan ialah golongan yang paling sedikit menerima bantuan untuk mendapatkannya.

Terdapat juga persoalan keadaan kesihatan sedia ada. Laporan portal kesihatan CodeBlue menyatakan bahawa MediAsas mengekalkan pengecualian bagi penyakit sedia ada, sama seperti produk insurans konvensional, dan Soalan Lazim Bank Negara sendiri menyebut premium akan meningkat mengikut umur serta tidak dijamin.

Bagi kebanyakan warga emas yang sudah hidup dengan penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis atau masalah jantung, pengecualian ini boleh menjadikan polisi mereka kurang bermakna pada saat paling diperlukan.

Isu ini bukan kecil. Mengikut Dasar Warga Emas Negara, Malaysia akan menjadi negara tua apabila penduduk berumur 60 tahun ke atas mencecah 15 peratus daripada keseluruhan penduduk.

Pada masa yang sama, data yang dipetik Utusan Malaysia menunjukkan hanya 21.5 peratus ahli KWSP dalam kumpulan umur 56 hingga 60 tahun mencapai penanda aras Simpanan Asas sebanyak RM390,000. Majoriti warga emas akan memasuki usia persaraan dengan simpanan yang tidak mencukupi, sedangkan kos rawatan meningkat seiring usia.

Saya tidak menolak MediAsas. Sebaliknya, saya berpendapat pelan ini boleh menjadi asas yang baik jika beberapa penambahbaikan dibuat sebelum pelancaran penuh pada Januari depan.

Pertama, kerajaan wajar menyediakan subsidi premium bersasar bagi warga emas berpendapatan rendah, khususnya penerima Sumbangan Tunai Rahmah dan Bantuan Warga Emas. Jika kerajaan mampu menyubsidi RM200 bagi setiap pekerja PKS, tidak mustahil skim yang setara diwujudkan untuk pesara yang paling terdedah.

Kedua, ahli KWSP yang berumur 55 tahun ke atas dan masih mempunyai baki simpanan wajar dibenarkan menggunakan simpanan itu untuk membayar premium MediAsas. Wang itu milik mereka sendiri, dan menggunakannya untuk perlindungan kesihatan jauh lebih bijak daripada membiarkannya habis apabila tiba bil hospital pertama yang besar.

Ketiga, perlu ada had kenaikan premium berasaskan umur bagi kumpulan 60 tahun ke atas, sekurang-kurangnya bagi pemegang polisi yang menyertai MediAsas lebih awal dan kekal setia. Tanpa jaminan sedemikian, ramai yang akan menyertai pada usia 60 tahun hanya untuk terpaksa berhenti pada usia 70 tahun kerana premium tidak lagi tertanggung.

Keempat, deduktibel RM1,000 bagi warga emas wajar disemak semula. Pesara tidak mempunyai gaji bulanan untuk menampung kos permulaan rawatan, dan menetapkan deduktibel yang lebih tinggi kepada mereka bertentangan dengan semangat perlindungan bersasar.

Kelima, MediAsas perlu disepadukan dengan skim sedia ada. Skim MySalam yang telah memanfaatkan 1.6 juta rakyat dengan tuntutan berjumlah RM1.3 bilion akan diteruskan pada 2027, manakala penerima STR diberi saringan kesihatan percuma. Ketiga-tiga inisiatif ini sepatutnya membentuk satu jaringan yang memastikan tiada warga emas tercicir, bukan berjalan secara berasingan.

Ketika membentangkan belanjawan, Perdana Menteri menegaskan bahawa ukuran sebenar sesebuah belanjawan ialah sama ada lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah.

Bagi warga emas, maruah itu bermula dengan keyakinan bahawa apabila jatuh sakit, mereka tidak perlu memilih antara rawatan dan simpanan terakhir. Jika pelan yang dinamakan mampu milik itu paling mahal bagi mereka yang paling memerlukannya, mampu milik untuk siapa sebenarnya?

MOHD FUDZAIL MOHD NOR seorang OKU, penulis dan pemenang anugerah sastera.

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