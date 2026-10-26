Perikatan Nasional (PN) akan melaksanakan satu tindakan tatatertib terhadap Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) susulan parti itu melakukan tindakan bertentangan dengan kepentingan gabungan berkenaan.

Setiausaha Agung PN Datuk Seri Takiyuddin Hassan berkata perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi PN malam tadi mengikut Fasal 15 Perlembagaan PN.

“Majlis tertinggi PN mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan tatatertib terhadap mana-mana parti anggota, anggota, parti bergabung dan ahli bersekutu dengan memberikan amaran, menggantung atau memecat mana-mana parti anggota, anggota atau ahli bergabung atau ahli bersekutu yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan PN.

“Pihak PN akan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya dalam prosiding tatatertib dan akan menyerahkan pertuduhan yang akan dibuat kepada pihak parti anggota ini (Bersatu),” katanya pada sidang media selepas mesyuarat itu.

Beliau berkata Bersatu akan diberikan tempoh masa yang mencukupi untuk memberikan penjelasan terhadap pertuduhan yang akan dikemukakan, sebelum sebarang tindakan lanjut diambil.

Sementara itu, Takiyuddin berkata PN memutuskan untuk menggunakan logo gabungan itu pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka ke-16.

“Berapa kerusi dan berapa calon, kita akan tentukan kerana kita akan mengadakan beberapa siri mesyuarat lagi untuk kita muktamadkan,” katanya.

Beliau berkata penangguhan pelaksanaan tindakan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan (RoS) oleh mahkamah pada 22 Okt lepas membolehkan PN kembali pada kedudukan asal dan meneruskan aktiviti serta peranannya seperti biasa.

Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) menetapkan 14 Nov sebagai hari pengundian PRN Melaka, manakala penamaan calon pada 31 Okt dan pengundian awal pada 10 Nov.

- Bernama



