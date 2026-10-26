Mahkamah Majistret di Bukit Mertajam hari ini diberitahu bahawa pihak pendakwaan menolak representasi dikemukakan Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr Muhamad Akmal Saleh bagi menggugurkan pertuduhan menimbulkan kegentaran terhadap keselamatan awam menerusi akaun media sosialnya tahun lepas.

Perkara tersebut dimaklumkan oleh Pengarah Pendakwaan Negeri Pulau Pinang Muna Mohamed Jaafar ketika prosiding di hadapan Majistret Roshayati Radellah.

Bagaimanapun, peguam Aizat Azam yang mewakili Dr Muhamad Akmal bersama-sama 10 peguam lain berkata pihak pembelaan akan memohon untuk mengemukakan representasi kedua selepas representasi terdahulu itu ditolak.

Muna berkata pihaknya tiada halangan terhadap permohonan tersebut dan beliau akan memanjangkan representasi berkenaan kepada Jabatan Peguam Negara.

“Pihak kami tiada halangan sekiranya peguam-peguam ingin memasukkan sekali lagi representasi," katanya.

Mahkamah kemudian menetapkan 4 Jan 2027 sebagai tarikh sebutan seterusnya bagi perkembangan berhubung representasi kedua itu.

Pada Ogos 2025, Dr Muhamad Akmal mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mengeluarkan kenyataan yang berkemungkinan menimbulkan kegentaran awam dan kegusaran awam.

Beliau didakwa mengeluarkan kenyataan itu menerusi satu hantaran di media sosial pada kira-kira 3 petang, 11 Ogos 2025, yang berkemungkinan menimbulkan kegentaran serta kegusaran awam.

Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara hingga dua tahun atau denda, atau kedua-duanya sekali, jika sabit kesalahan.

-Bernama



