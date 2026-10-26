首相安华宣布，日本软银集团主席兼执行长孙正义将在马来西亚投资高科技领域，金额高达500亿美元。

《The Edge》报道，安华透露，自己是上周二与孙正义举行视讯会议，对方表明在东南亚选择了若干区域发展科技项目，包括建设数据中心。

“孙正义表示他选择砂拉越古晋和马来西亚半岛扩展投资，这也是区域内最大的投资，高达500亿美金（约2042亿令吉）。”

“在什么领域投资？人工智能、新科技和数据中心。”

安华周六（10月24日）在马六甲演讲时表示，这项投资将创造更多新颖的工作机会，特别是面向年轻人。

他表示，马来西亚得以吸引外资，是缘于投资者对政府的信心和政治稳定，有别于同区域他国。

马来西亚近来崛起为建设数据中心的主要标的，吸引了亚马逊、微软、谷歌等企业的投资，根据投资发展局所提供数据，自2021年至2026上半年，数据中心相关投资高达3857亿令吉。

政府设下在2030年成为AI国家的目标，致力从热潮中汲取更多经济价值，推动数据中心运营商支持本地供应商的同时，运用设施推动本地人工智能应用、本地创新、创造高技能工作机会。

安华表示，马来西亚人工智能、数码化、半导体等领域的能力仍需加强，包括提升本地劳动技能，才能从技术后端转型到前端。

本月初，软银集团与合作伙伴签署框架协议，旨在探索在砂拉越开展人工智能基础设施及生态系统建设。

孙正义在马来西亚的投资将扩大东南亚领域的发展，东南亚区域日前正迅速发展为人工智能基础建设如数据中心的关键枢纽。

软银目前正在美国俄亥俄州推进以数据中心为核心的项目，投资额达5000亿美元，属于全球规模最大的数据中心项目之一。

此外，软银在法国还有一个投资额高达750亿欧元（约3430亿令吉）的项目。

在日本，软银旗下的电信部门也正在北海道以及大阪府堺市建设数据中心。