印尼当局本周二在北苏门答腊省水域，从一艘油轮上起获1.16吨俗称“K他命”的氯胺酮，价值约7亿8400万令吉。该艘油轮的注册拥有人是一家总部位于新山的公司。

印尼新闻网站《Detik》报道，印尼总警长苏尤迪（Suyudi Ario Seto）点名一家位于柔佛的公司，指其为该艘悬挂蒙古国旗的油轮注册拥有人。

报道说，该油轮遭拦截时，据报载有价值约7亿8400万令吉的毒品。

苏尤迪说，当局将调查企业是否涉入，以及控制这个国际网络的人士。

印尼当局尚未公开指认任何马来西亚公民涉及此案。

《当今大马》查阅马来西亚公司委员会的记录后，发现一家注册实体，其名称及注册地址与印尼警方所披露的资料相符。

《当今大马》在等待马来西亚当局进一步澄清之前，暂不公布该公司的名称。

8名船员被捕

另一方面，《法新社》报道，印尼警方及海关官员于周二（10月20日）拦截这艘当时正驶往雪兰莪巴生港的船只。

当局随后将油轮带往北苏门答腊的勿拉湾港（Belawan Port），并在那里发现58袋盐酸氯胺酮（ketamine hydrochloride），总重量达1.16吨。

报道引述苏尤迪说：“在这次搜查行动中，联合行动小组成功起获氯胺酮盐酸盐毒品。证物装在58个袋子里，总重量达到1.16吨。”

8名船员被捕，包括7名印尼籍人士及1名台湾籍人士。

目前，公开资料中没有任何马来西亚公民被列为被捕者。

曾出现在大马水域附近

据报道，当局在发现这艘油轮穿越马六甲海峡时出现可疑动向后，便开始监视它。

10月14日，当局追踪到油轮沿着霹雳外海平行航行，之后在槟城乔治市以西减速。

油轮随后驶向马六甲海峡北部，并于隔天在亚齐北部海岸外被发现。

10月16日，该船在泰国南部的帕连（Palian）附近被发现，据报当时减速并改变航向。

调查人员据报也发现，该油轮的自动识别系统（AIS）存在异常，曾传送两个不同的身份资料。

报道说，这艘油轮建于1993年，此前曾使用另一个名称营运。

据称，船只反复更改名称，是海上毒品走私者用来逃避侦查的手法之一。



