随着首相安华鼓励国民弃用Waze而转投本地开发的导航应用程序后，与大道局联合开发TuJu的私企Prosignal Consortium随即受到了密切审视。

联邦政府质疑Waze存有安全隐患，反倒招来民众对TuJu性能的非议，进而将舆论焦点推向TuJu开发商、股权机构、与前公职人员关联，以及获取项目的过程。

公司董事会成员，涵盖巴生海峡州议员阿都拉昔，在大道局2022年5月与公司达成合作时，他正任大道局主席。

阿都拉昔随后承认，是他个人向大道局董事会提议了这项导航应用程序开发项目，并在未经公开招标的情况下，邀请Prosignal参与其中。

幕后掌控Prosignal的究竟是何许人也？该公司又是如何参与到TuJu的开发中？

Prosignal的老板是谁？

根据公司委员会记录，Prosignal是于2021年8月17日注册成立为私人有限公司，距其与大道局正式达成合作，仅相隔约九个月。

其注册业务范围，涵盖公用事业测绘与管理、建筑与设施维护、一般贸易，以及向政府机构和私营部门提供物资与服务。

公司总部位于Skypark@Cyberjaya，注册资本为200万令吉，由三方共同持有。

埃兹林（Mohd Edzreen Mohd Din）为最大股东，持股130万令吉，占公司股份的65%；企业Kintan Bersama持股60万令吉（30%）居次；玛南（Manan Amir）持股10万令吉（5%）。

埃兹林兼任公司副主席与执行经理，玛南则为执行董事。

公司打出口号“科技赋能商业”，将自身定位为技术与基础设施解决方案供应商，业务涵盖软件开发、数据管理、移动应用程序开发。

官网同时将阿都拉昔列为执行董事，并将前总警长阿克里沙尼为非执行董事。

公司此前曾将卷入森州王室纠纷的柔河酋长莫哈末阿都拉列为集团执行主席；巴沙（Bashah A Aziz）则为非执行董事。

不过，《当今大马》查核发现，两人的名字如今不再显示在公司官网上。

《当今大马》已联系公司和柔河酋长办公室寻求回应。

阿都拉昔承认未公开招标

阿都拉昔（下图）于2020年6月至2022年8月期间担任大道局主席。

他否认这项合作存在任何政治动机，开发本地导航应用程序的构想，纯属其个人发起。

他表示，自己当时向大道局董事会提议该项目，以作为推进大道局业务数位化及开辟额外财源的一环，并获得了大道局董事会通过。

他承认，当时并未开展公开招标。

“这与政治毫无干系。构想由我提出，我提交给大道局董事会，他们表示赞同。”

“直到董事会批准后，我才邀请Prosignal执行这个项目，毕竟他们是一家科技公司。”

阿都拉希同时强调，公司是自筹资金开发该应用程序。

阿都拉希的说法，交代了公司参与该项目的来龙去脉，却未厘清相关安排是否遵循采购或审批规范，其本人加入公司董事会的具体时间亦不明朗。

尽管他如今任职公司执行董事，惟公开记录并未显示他在2022年5月签署最初协议时，是否在公司担任任何董事职位、持有股份，抑或有其它财务利益。

合作始于2022年

大道局官网公告确认，该局是在2022年5月26日与Prosignal签署谅解备忘录，合作开发基于智慧公路概念的大道管理系统。

协议为大道局《2021-2025年战略业务规划》的一环，旨在提升大道运营与施工监管的数位化水平。

按拟定规划，公司须开发一款面向大道运营的手机应用程序，并配套涵盖大道设计、建设与维护的资产管理系统。

阿都拉希代表大道局出席签署仪式，公司则由时任执行董事阿兹鲁浮兹（Mohd Azrul Fauzi Baharon）代表签署。时任执行主席埃兹林亦在场见证签署。

签署仪式上，阿都拉希勾勒该应用程序的蓝图，称其将提供实时大道交通讯息，并附带电子钱包及拼车服务等功能。

协议拉开了双方合作的序幕，最终孵化出2025年11月推出的TuJu。

这项合作的商业条款，含产权与收益分配安排，以及大道局是否承担财务承诺等细节，目前依然成疑。

《当今大马》已联系Prosignal与大道局澄清上述事项，其中内容包括阿都拉希进入公司董事会的时间点、他在2022年签署协议时是否存有商业利益，公司获选承接项目的依据。

否认强制公职人员使用

10月20日主持国家网路安全委员会会议后，首相安华表示，政府顾虑到Waze与以色列的渊源，以及此事给国家数据安全带来的潜在威胁。

政府随后下令禁止公职人员使用Waze，并鼓励民众转向使用TuJu。

此举随即引发质疑，TuJu是否足够成熟，足以接替市场地位更稳固的导航应用程序。

周四在国会下议院质询时，行动党文冬国会议员雪芙拉直言，自己亲测该应用程序后发现，使用体验令人失望，并援引民众反馈指出，TuJu尚不具备普及条件。

数码部长哥宾星回应相关质询时澄清，政府并未强制公职人员使用TuJu，他们可自由选择Waze以外的其它导航应用程序。