自今年7月以来，每个月据称有3200头活猪被运入雪州，引发外界质疑这是否遵守雪州苏丹沙拉弗丁有关该州猪肉供应的谕令。

《大都会日报》报道，巴生港渔民协会主席阿都拉曼（Abdul Rahman Kachil）说，自今年7月以来，每周约有800头活猪乘船从砂拉越古晋运往巴生港，之后再被送往一处相信是屠宰中心的场所。

他说，这不仅引发外界质疑是否遵守雪州苏丹的谕令，也令人担忧港口周边环境的卫生状况。

“这些牲畜的卸载活动引起渔民的不满，因为过程中产生异味，而且人们也质疑，猪只从船上转移到罗里后，清理工作所产生的废弃物如何处理。

“船只会在黄昏时分进入港口。抵达后，工作人员使用起重机吊起据称可装载近100头猪的笼子，以转移猪只。”

“在笼子吊上码头之前，工作人员会先在地面铺上一张黄色帆布，作为放置从船上吊下来的猪笼的垫层，之后再将猪只转移到罗里上。”

此前，雪州苏丹曾谕令，只能进口猪肉，以满足非穆斯林社会的需求。

对港口周边卫生担忧

阿都拉曼也是雪州渔民协会（PENEGOR）主席，他声称，这也引发了人们对港口周边环境卫生的担忧。

他说，港口周围的水域是渔民捕鱼谋生的地点之一。

他担心，如果活猪卸载后的清理废弃物流入海中，可能会影响水域质量及渔民的渔获。

“当局必须认真看待这项问题，确保妥善处理废弃物，同时避免影响水域卫生及当地渔民社区的生计。”

“每个月将多达3200头活猪运入雪州，这种做法是否真正符合殿下谕令的含义、精神和目的？

雪州政府原订在未来两三年内，把丹绒士拔的养猪场迁移到武吉达卡，却遭雪州苏丹沙拉弗丁出面反对。

苏丹沙拉弗丁于今年1月10日谕令，丹绒士拔现有养猪场须立即在今年内，分阶段停业并迁往武吉达卡；养猪场的产出仅限雪州内需，且政府不得为养猪活动提供任何财政拨款或投资。

不过，苏丹沙拉弗丁在2月10日改变之前的“勒令搬迁”立场，态度变得更加强硬，表明雪州未来不得再有养猪场，而这是基于首相安华前一天向他表明的立场。

今年5月，雪州苏丹沙拉弗丁再表明，维持其原来的立场，即不允许在雪州境内进行生猪养殖活动，同时要争议就此“划下最终句号”。

雪州苏丹办公室当时在面子书发文告表示，符合标准的现代养殖法成本极高，既不切实际，也难以单为了供应雪州境内的猪肉需求而落实。

“因此，殿下建议从砂拉越等其他州属进口猪肉，以满足雪州非穆斯林群体的需求。事实上，诸如新加坡等国亦没有养猪业，悉数由国外进口。”

