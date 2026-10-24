学年将尽，不少学童考过了期末测验与大考。这意味着即便年终长假前学校再度停课，居家教学（PdPR）在今年余下日子里，对大多数家庭也不致构成太大困扰。

但这充其量只是暂别今年的难题。气候变迁持续加剧，明年极端天候势必卷土重来，不论是酷暑热浪还是漫长烟霾，停课梦魇恐将重临。

届时，停课不仅打乱学生学业，更让在职父母陷入两难，既要应付工作要求，又要照顾孩子并确保课业不落人后。

对法汀（Fatin Aimi Shukor）这类在职母亲而言，兼顾顾儿职责与雇主要求绝非易事。

她接受《当今大马》访问时透露：“孩子不到12岁，需要全程督导。我白天要上班，晚上能抽出的时间很少，只能周末集中辅导，导致老师交代的作业落下一大截。”

学校突告停课，家长的头号难题便是缺乏电子设备上网课，家中有多名学童求学者尤甚。

现年37岁的法汀指出，由于设备不足，三名子女只能轮流借用她的手机完成作业。

此外，她家未装设宽频网络，全靠手机热点分享上网；连线有时极为迟缓，甚至让孩子等到心浮气躁。

“家里没有网络，只能连手机热点。有时网速慢吞吞，载入等老半天，孩子们等得不耐烦，没法好好把老师交代的功课做完。”

《当今大马》采访的另外两名家长也面临相同窘境；至于家境宽裕的父母，同样意识到这是不少平民家庭的切肤之痛。

国立大学（UKM）马来西亚包容发展与进步研究所（MINDA）副主任阿努亚阿末（Anuar Ahmad）认为，政府必须解决低收入家庭匮缺设备与网络的问题，方能让居家教学真正落实。

“不少人至今仍缺少电子设备，偏远内陆与乡村地区也往往网络欠佳。”

“所谓网络，不仅指有没有讯号。讯号即便有，若慢如蜗行，学生根本无法用于居家教学。”

突然停课令家长犯难

然而，居家教学带给家庭的考验，并不止于硬件设备与网络。

学校仓促停课，家长更难以在工作与督导孩子课业之间找到平衡。

40岁的法芝拉瓦蒂（Fadzilawati Ibrahim）表示，停课通告往往来得猝不及防，父母难以在短时间内请假或临时找保姆。

“有时下午才说照常上课，晚上突然又宣布停课。临时关校根本来不及向雇主告假或联络保姆；若能提早公布，大家尚能及早安排。”

既无法请假又找不到替补照看人手的家长，往往只能硬着头皮带孩子上班。

不过，对女企业家埃丝特（Esther）而言，带孩子到办公室并无大碍。

“我也要上班。但停课时孩子们就跟着我到办公室，他们坐在一旁上网课，我忙我的公事。”

“他们不来吵我，所以我还应付得来。”

埃丝特透露，孩子们自冠病疫情起便熟悉了谷歌课堂（Google Classroom），因此全家上网课毫无阻碍。

她表示，面授课堂转为线上教学顺理成章，孩子能跟进老师安排的学习活动，丝毫未干扰自己的工作。

小学生上网课难专心

只是，并非所有在职父母的工作环境，都适宜让孩子在一旁上网课。

39岁的莎丽法（Shariffah Nurhidayah Syed Abu Samah）便曾饱受此类困扰，觉得职场并不欢迎员工携带孩童。

“孩子难免出声说话或嬉闹吵闹，我自己觉得尴尬内疚，也担心同事感到不快。”

莎丽法直言，无论情况如何，家长既要盯着线上课堂，又要督促孩子按日常课程进度完成习题，时间实在难以分拨。

“一旦居家上网课，孩子就得按科目逐一上课做练习。父母若照常上班，要一边工作一边盯着孩子学习，委实分身乏术。”

家长被迫在公私两头奔波分心，孩子在网课上的注意力也大受影响。

41岁的私企主管帕拉尼奈尔（Palani Nair）表示，这种现象在小学生身上尤为明显。

“中学生懂得自觉读书，上网课不成问题；小学生生性贪玩，母亲得寸步不离督促，根本不能放任他们独自学习。”

若父母整天外出营生，家中孩子分心的问题更容易恶化，41岁的赛夫韩迪（Saiful Hamdi Saad）对此深有感触。

“孩子居家上网课很难专心，身边处处充满诱惑。父母白天在外打拼，无人管教之下，孩子往往是玩多过学。”

建议一至三年级学生返校

学者阿努亚阿末对此评论指出，一至三年级的小学生仍在奠定读写算（3M）基本能力，格外需要与教师当面互动，因此网课对低年级生收效甚微。

“大量研究证实，七至九岁孩童上网课成效不彰。网课推行虽非不可，效果却微乎其微。”

针对小学低年段，阿努亚阿末建议，在条件许可下，校方应准许一至三年级学生在校内合适的室内场地继续面授教学。

他补充，通风良好且配备适宜的图书馆、电脑室、实验室、礼堂或祈祷室均可纳入考量，让学童得以跟老师维持实体课业互动。

至于中学生，他认为自学管理能力较佳，实行网课更为切合实际。

阿努亚阿末同时呼吁教育部制定清晰指引，明文规范天灾停课期间的教学方式、有效教学法，以及校方、家长与相关单位之间的权责分工。

“网课绝不能草草应变，必须有明确指引与规章。若没有得当的方法，孩子在家敷衍了事，只会虚耗学习光阴。”

博特拉大学（UPM）教育研究学院高级讲师万玛祖基（Wan Marzuki Wan Jaafar）指出，居家教学须采取弹性教学手法，包括运用线下教材并因材施教，按学生能力分派自习任务。

他认为，评量教学成效绝不能单看线上签到出席率，更应综合考量学生的参与度、理解力与学业成果。

“学校须拟定明确的防灾应急方案，让面授过渡到网课井然有序，不致加重师生与家长的沉重负担。”

《当今大马》联系了教育部置评，惟尚未获得回应。

未来，酷暑、烟霾或水灾等极端天气很可能化为常态，不再容许沿用临渴掘井的权宜手段。

这也意味着，为保护学童而停课的抉择势将频频上演；要在风雨侵袭中保障孩子求学所需，需要一套全面的治理方案，不仅靠父母奔波，更仰赖政府与雇主各尽其职，共同维系国家未来的根基。



