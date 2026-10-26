Seorang pramugara mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret di sini, hari ini, atas dua pertuduhan memandu di bawah pengaruh alkohol sehingga menyebabkan kematian seorang penyelia penyelenggaraan dan mencederakan seorang lagi pekerja, Sabtu lalu.

Tertuduh, Mohd Iman Nafiz Fong Mohd Sabirin, 26, membuat pengakuan itu selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Atiqah Mohamed@Mohamad Saim.

Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa memandu kereta jenis Ford Focus Sport dengan kandungan alkohol dalam darah sebanyak 64 miligram (mg) bagi setiap 100 mililiter (ml), melebihi had ditetapkan iaitu 50mg/100ml, sehingga menyebabkan kematian Faris Irfan Fazli, 29.

Kesalahan itu didakwa dilakukan di Lebuhraya Sultan Iskandar menghala ke Jalan Parlimen, di sini, pada jam 4.09 pagi, 24 Okt lepas.

Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 44(1)(b) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pindaan 2020), yang memperuntukkan hukuman penjara minimum 10 tahun dan maksimum 15 tahun serta denda antara RM50,000 hingga RM100,000, jika sabit kesalahan.

Tertuduh juga boleh hilang kelayakan daripada memegang atau mendapatkan lesen memandu bagi tempoh tidak kurang daripada 10 tahun dari tarikh sabitan.

Bagi pertuduhan kedua, Mohd Iman Nafiz didakwa memandu kereta sama di bawah pengaruh alkohol sehingga menyebabkan kecederaan kepada Ahmad Zakiyamani Zakaria @ Yusuff, 49, di lokasi, masa dan tarikh yang sama.

Pertuduhan itu dikemukakan mengikut Seksyen 44(1A)(b) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pindaan 2020), yang memperuntukkan hukuman penjara antara tujuh hingga 10 tahun dan denda antara RM30,000 hingga RM50,000, jika sabit kesalahan.

Tertuduh juga boleh hilang kelayakan daripada memegang atau mendapatkan lesen memandu bagi tempoh tidak kurang daripada 10 tahun dari tarikh sabitan.

Timbalan Pendakwa Raya Mohamad Fadhly Mohd Zamry menawarkan jaminan RM25,000 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin, selain memohon supaya lesen memandu tertuduh digantung dan pasportnya diserahkan kepada mahkamah.

Beliau berkata syarat tambahan itu dicadangkan dengan mengambil kira pekerjaan tertuduh sebagai pramugara yang membolehkannya melakukan perjalanan ke luar negara, sekali gus menimbulkan risiko melarikan diri.

Peguam Mohd Anif Rafih yang mewakili tertuduh memohon supaya jaminan dikurangkan kepada RM15,000 bagi setiap pertuduhan.

Beliau tidak membantah permohonan penggantungan lesen memandu, namun membantah syarat penyerahan pasport kerana dokumen itu diperlukan anak guamnya untuk menjalankan tugas sebagai pramugara.

“Anak guam saya memerlukan pasport bagi menjalankan pekerjaan hakiki sebagai pramugara syarikat penerbangan. Selain itu, anak guam masih bujang dan menanggung keluarga, termasuk bapanya yang menghidap penyakit jantung serta memerlukan rawatan susulan di hospital.

“Pihak pembelaan menawarkan supaya tertuduh melaporkan diri sebulan sekali di balai polis sebagai pengganti kepada penyerahan pasport,” katanya.

Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM35,000 bagi kedua-dua pertuduhan dengan seorang penjamin.

Majistret turut memerintahkan lesen memandu tertuduh digantung sehingga kes selesai serta mengarahkan tertuduh melaporkan diri di balai polis sebulan sekali.

Mahkamah menetapkan 30 Nov depan untuk sebutan kes.

- Bernama



