Ahli Parlimen Tasek Gelugor, Wan Saiful Wan Jan menggesa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menyiasat 213 pemberian kontrak bekalan makanan sekolah oleh Kementerian Pendidikan yang bernilai RM1.32 bilion, dengan menyuarakan kebimbangan mengenai alamat perniagaan, keupayaan kewangan, dan pengalaman pihak penerima kontrak.

Wan Saiful menyatakan bahawa lebih daripada 100 penerima kontrak memberikan alamat yang kelihatan seperti hartanah kediaman, kawasan kampung, atau pangsapuri, manakala hanya kira-kira 70 daripadanya jelas terletak di premis komersial.

Wan Saiful menegaskan bahawa mendaftarkan perniagaan di alamat kediaman bukanlah sesuatu yang semestinya mencurigakan, namun dia berpendapat kementerian harus menjelaskan bagaimana mereka memastikan pembida yang berjaya mampu memenuhi kontrak yang bernilai sedemikian.

“Bagi kontrak yang bernilai jutaan ringgit, Kementerian Pendidikan mesti menetapkan bagaimana kemudahan memasak dan kapasiti operasi boleh disahkan.

“Kontrak terbesar, yang bernilai RM38.7 juta, didaftarkan di alamat yang terletak di kawasan kediaman,” katanya dalam satu sidang media di Parlimen hari ini.

Sebanyak 213 pemberian kontrak yang disebut Wan Saiful hari ini melibatkan bekalan makanan siap masak untuk sekolah dan institusi di bawah kementerian tersebut bagi tempoh 2027 hingga 2029.

Jumlah ini merangkumi 214 keputusan yang telah diumumkan setakat ini, tidak termasuk satu kontrak bagi sebuah pusat perlindungan wanita di Johor yang bernilai RM856,440.

Sebanyak 31 keputusan lagi masih belum diumumkan.

Wan Saiful berkata, kesemua 213 kontrak tersebut mempunyai nilai purata RM6.19 juta, dengan nilai tertinggi mencecah RM38.7 juta dan nilai terendah RM1.13 juta—satu perbezaan kira-kira 34 kali ganda.

Dia menyorot bahawa 53 kontrak bernilai RM10 juta atau lebih, dengan jumlah keseluruhan mencecah RM722 juta, atau 54.8 peratus daripada jumlah nilai keseluruhan.

Walaupun mengakui bahawa nilai kontrak boleh berbeza mengikut kategori sekolah dan bilangan murid, dia mempersoalkan perbezaan yang ketara antara pemberian kontrak tertentu.

“Penerima kontrak juga pelbagai; ada yang merupakan perusahaan, namun terdapat juga entiti perniagaan, syarikat swasta, korporat, dan organisasi.” ...tambahnya.

Wan Saiful seterusnya mengetengahkan 25 syarikat yang nama-namanya membayangkan aktiviti perniagaan di luar bidang bekalan makanan, termasuk dalam sektor keselamatan, kawalan perosak, automotif, pembinaan, kejuruteraan, plastik, perkhidmatan alam sekitar, dan tekstil.

Secara keseluruhan, syarikat-syarikat ini menerima kontrak bernilai kira-kira RM113.5 juta, atau 8.6 peratus daripada jumlah keseluruhan.

Dia mempersoalkan sama ada syarikat-syarikat ini layak atau mempunyai lesen untuk membekalkan makanan masak ke sekolah-sekolah, serta menggesa kementerian untuk menjelaskan pengalaman dan kelayakan berkaitan yang dimiliki oleh syarikat-syarikat tersebut.

Wan Saiful turut mempersoalkan sama ada kontraktor mempunyai modal kerja yang mencukupi untuk mengekalkan operasi sekiranya bayaran daripada kerajaan mengalami kelewatan.

Berdasarkan nilai kontrak purata RM6.2 juta untuk tempoh 24 bulan, dia menganggarkan bahawa satu pihak kontraktor memerlukan kira-kira RM258,000 setiap bulan bagi menampung kos operasi.

“Jika bayaran tertangguh selama tiga bulan, syarikat tersebut memerlukan kira-kira RM774,000... Bagi kontrak-kontrak ini, kelewatan selama tiga bulan bermakna perlu ada RM900,000 dalam akaun,” katanya, sambil menambah bahawa 65 kontrak melibatkan nilai bulanan melebihi RM300,000.

Dia menggesa kementerian untuk mendedahkan bagaimana kedudukan kewangan pembida dinilai, termasuk baki akaun, modal berbayar, dan keupayaan untuk mengekalkan aliran tunai.

Wan Saiful menambah bahawa terdapat syarikat-syarikat yang telah menghubunginya untuk menyuarakan kebimbangan bahawa perniagaan baru yang kurang berpengalaman telah berjaya memperoleh kontrak bernilai tinggi, yang berpotensi menjejaskan pembekal sedia ada yang lebih mapan.

Dia turut menyebut dakwaan bahawa terdapat kemungkinan pihak perantara (broker) mengatur tender-tender tersebut, namun menegaskan bahawa dakwaan ini memerlukan siasatan dan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang telah terbukti.

Dia menggesa SPRM untuk meneliti kesemua 213 pemberian kontrak tersebut, termasuk dokumen tender, proses penilaian, kelayakan kewangan, pertindihan pengarah dan alamat perniagaan, serta corak penyertaan dalam tender.

Dia juga menggesa agar siasatan dijalankan terhadap kemungkinan wujudnya aktiviti kartel atau pakatan sulit dalam tender (bid-rigging) sekiranya terdapat bukti yang mencukupi.

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