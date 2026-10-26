国盟打昔牛汝莪国会议员旺赛夫要求反贪会，彻查教育部旗下213份学校食堂的供膳合同，涉及金额13亿2000万令吉，指称中标者的营业地址、财务能力、执业经验均疑点重重。

旺赛夫表示，其中有逾100家承包商的登记地址，竟是民宅、村落或公寓，明确设于商业场所的，不过区区70家左右。

他强调，以住宅地址注册公司本身固然不违法，但教育部必须交代，究竟是如何确保中标者有能力承担巨额合同。

“这些合同涉及数百万令吉，教育部必须说明，他们是如何核实承包商的厨房设施与营运能力的。”

“其中金额最高的一笔合同，竟高达3870万令吉，其登记地址却位于住宅区内。”

旺赛夫今日是在国会大厦召开记者会。

他指出，上述213份合同，涉及教育部辖下各学校与机构2027年至2029年的熟食供应。

他表示，教育部目前公布了214份合同，剩余1份为柔佛某妇女庇护所，价值85万6440令吉；另有31份合同还未公布其归属。

质疑中标者背景迥异

旺赛夫指出，这213项合同平均金额619万令吉，其中金额最高达3870万令吉，最低则为113万令吉，两者相差约34倍；53份合同的金额在1000万令吉或以上，总计高达7亿2200万令吉，占合同总额的54.8%。

他表示，合同金额或因学校类别与学生人数而异，惟质疑某些合同之间的巨大差距是否合理。

“中标者类型繁多，有独资企业，也有商业机构、私人公司、集团、各类组织。”

他进一步指出，有25家公司的名称显然不是以伙食供应为主业，而是涵盖保安、害虫防治、汽车、建筑、工程、塑料、环境服务、纺织等领域。

这批公司合共拿下约1亿1350万令吉的合同，占总额的8.6%。

旺赛夫质问，这些公司是否具备向学校供应熟食的资格或执照，并要求教育部澄清承包商的相关经验与资历。

他也质疑承包商的运营资金是否充足，若是政府延迟付款，是否仍能够维持运作。

以24个月内平均合同价值620万令吉计算，他估计承包商每月需备有约25万8000令吉来支付营运成本。

“如果政府拖欠付款三个月，公司就需要大约77万4000令吉……对这些合同而言，拖延三个月意味着账目里须备有90万令吉。”

他补充，其中有65项合同，每月金额就超过30万令吉。

他要求教育部公开评估投标者财务状况的准则，包括银行存款余额、缴足资本以及维持现金流的能力。

指控投标或有中间商

旺赛夫表示，亦有业者向其表达忧虑，指毫无经验的新公司纷纷拿下巨额合同，恐怕会挤压经验丰富的固有供应商。

他更引述指控称，投标过程可能有中间人或掮客在暗中撮合安排，要求深入调查相关指控。

“我虽然无法亲自证实或调查这些指控，但既然有所指控，我希望当局能彻查。”

他敦促反贪会彻查所有213份合同，包括招标文件、评估程序、财务资格、董事成员重叠、营业地址，以及投标参与的模式。

他也呼吁，若有充分证据，必须一并调查是否涉及垄断集团活动或围标行为。

促教育部检讨公布合同

旺赛夫要求教育部，重新检讨公布合同，如有必要，在厘清疑团前应暂缓决定其余31项尚未公布的合同。

他强调，此事不仅关乎采购透明，更关乎学童的安全，尤其是寄宿学生。

“这关乎我们在寄宿学校的孩子，包括卫生、食材质量、储存、运输，以及公司是否能为孩子提供最好的服务。”

“教育部必须在整个合同期内全程监督承包商，而非仅限于招标期间。”

旺赛夫表示，要求彻查并非要在罪名成立前惩罚公司，而是为了确保公共合同的发放能问责透明。