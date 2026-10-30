Saingan bagi kerusi Ayer Keroh, yang merupakan kubu kuat tradisional DAP, akan menjadi ujian penting apabila pengundi Melaka keluar mengundi pada 14 Nov.

Adakah pengundi Melayu, khususnya penyokong Umno dan PAS, bersedia untuk mengundi Gerakan?

Bagi Gerakan, yang telah lama tersisih daripada arus perdana politik, merampas kerusi ini daripada DAP selepas 18 tahun akan menjadi satu pencapaian besar.

Ia akan memberikan kemenangan yang amat diperlukan oleh parti itu untuk ditunjukkan kepada pihak-pihak yang selama ini menganggapnya sebagai kuasa politik yang sudah tidak relevan lagi di Malaysia.

Walaupun Ayer Keroh dianggap sebagai kubu kuat DAP, penyandangnya, Kerk Chee Yee, dijangka berdepan cabaran yang sengit. Namun, adakah penyertaan Gerakan sebenarnya boleh menjadi talian hayat yang tidak dijangka buatnya?

Sebelum pembubaran Dewan Undangan Negeri (DUN), Pakatan Harapan (PH) hanya memegang lima kerusi di Melaka – empat melalui DAP dan satu melalui Amanah.

Dengan pakatan Umno-PAS muncul sebagai cabaran pilihan raya yang hebat, tiga kawasan pilihan raya telah menjadi medan pertempuran kritikal, iaitu Bukit Katil (Amanah) serta Ayer Keroh dan Kesidang (DAP). Ini adalah kerusi-kerusi yang akan dipertahankan bersungguh-sungguh oleh PH.

Pertaruhan dalam pilihan raya ini amat tinggi memandangkan demografi pengundi di kawasan tersebut.

Berdasarkan angka pilihan raya umum 2022, pengundi di Ayer Keroh terdiri daripada 47.6 peratus kaum Cina, 42.4 peratus kaum Melayu, dan 8.3 peratus kaum India.

Dalam pertembungan tiga penjuru sebelum ini, jumlah undi gabungan BN dan Perikatan Nasional (PN) tidak mencukupi untuk menewaskan Kerk.

Pengumuman calon rumitkan situasi

Namun, landskap politik telah berubah sejak itu. Keputusan pilihan raya baru-baru ini di Johor dan Negeri Sembilan menunjukkan bagaimana kerjasama Umno-PAS boleh menghasilkan kesan "satu tambah satu lebih besar daripada dua", dengan kedua-dua parti mendapat manfaat daripada kerjasama tersebut.

Jika kerjasama ini berjaya mengukuhkan sokongan Melayu sementara peratusan keluar mengundi dalam kalangan pengundi Cina merosot, PH mungkin mendapati diri mereka terhimpit dari kedua-dua penjuru.

Penyertaan Parti Bersama Malaysia (Bersama) menambah satu lagi faktor ketidakpastian. Kerk sendiri mengakui bahawa Ayer Keroh merupakan kawasan pilihan raya berisiko tinggi, sekali gus menyerlahkan cabaran untuk mempertahankan salah satu kubu kuat tradisional DAP.

"Buat masa ini, berdasarkan data, kami ketinggalan sebanyak 2,000 undi di Ayer Keroh.

"Dan angka ini belum mengambil kira kemungkinan penyertaan parti politik lain—termasuk Bersama, yang telah mengumumkan akan bertanding di Ayer Keroh," kata Kerk, yang merupakan anak kepada mendiang Kerk Kim Hock, Setiausaha Agung DAP yang keempat.

Kerk Chee Yee

Walau bagaimanapun, penilaian ini bergantung kepada satu andaian penting—bahawa pengundi Melayu akan memberikan sokongan kepada pencabar utama Kerk. Pengumuman calon-calon terkini telah merumitkan lagi keadaan tersebut.

Ayer Keroh sejak sekian lama menjadi medan pertempuran bagi MCA. Parti itu memegang kerusi tersebut selama tiga penggal berturut-turut sebelum dirampas oleh DAP pada 2008, apabila Khoo Poay Tiong dipilih sebagai wakil rakyat.

Sedekad kemudian, Khoo menyerahkan tanggungjawab itu kepada Kerk, yang berjaya mempertahankan kerusi tersebut pada 2021.

Bagi MCA, usaha untuk merampas semula Ayer Keroh kekal sebagai satu misi yang belum selesai.

Parti itu berharap kerjasama Umno-PAS akan memberikan momentum untuk merampas kawasan pilihan raya tersebut daripada DAP. Namun, apabila BN mengumumkan calon-calonnya pada 24 Oktober, Ayer Keroh tidak tersenarai.

Dalam perkembangan yang mengejutkan, MCA mendapati dirinya bukan bersaing dengan DAP, sebaliknya dengan rakan gabungannya sendiri bagi merebut hak untuk bertanding di kerusi yang mahu dirampas itu. Selepas membuat bantahan, parti itu akhirnya menerima ketetapan tersebut, dengan Ayer Keroh diperuntukkan kepada PN.

Ini menimbulkan satu lagi persoalan: Siapakah yang akan diletakkan oleh PN sebagai calon?

Memandangkan penekanan diberikan kepada usaha mengukuhkan sokongan orang Melayu, timbul spekulasi sama ada calon yang akan dicalonkan adalah seorang Melayu daripada PAS atau Wawasan.

Walau bagaimanapun, PN mempunyai kejutan lain. Sebaliknya, mereka menamakan Pengerusi Gerakan Melaka, Gan Peng Lam, yang juga pernah bertanding di Ayer Keroh pada pilihan raya sebelum ini.

Gan Peng Lam

Gan memperoleh 2,479 undi, atau kira-kira 16 peratus, berbanding Kerk yang mendapat 9,459 undi, iaitu hampir 60 peratus.

Berdasarkan angka tersebut, Gan berdepan dengan cabaran yang sengit.

Namun kali ini, dia mempertaruhkan strategi yang berbeza. Selain bergantung pada asas sokongan tradisional Gerakan dan pengundi PN, dia juga menyasarkan untuk menarik pengundi yang kini tidak mempunyai calon BN, susulan keputusan gabungan itu untuk tidak bertanding di kawasan tersebut.

Perkembangan di luar Melaka

Pertaruhan ini amat besar bagi Gerakan, yang kini hanya memegang satu kerusi dewan undangan negeri dan tiada kerusi parlimen. Kemenangan di Ayer Keroh akan menggandakan jumlah kerusi negeri yang dimilikinya, menambah kepada kejayaan pilihan raya di Kulim, Kedah, pada 2023.

Tetapi, adakah undi BN benar-benar akan beralih kepada Gan? Adakah penyokong Umno akan menyokong calon Gerakan atas nama "perpaduan Melayu"? ​​Dan bagaimana pula dengan kempen akar umbi MCA untuk parti yang sebenarnya telah merampas peluang mereka untuk bertanding di kerusi tersebut?

Situasi ini menjadi lebih rumit dengan kehadiran penyokong PAS, yang mungkin tidak semestinya cenderung untuk mengundi calon daripada Gerakan.

Gan juga berdepan dengan cabaran yang lebih mendasar. Jika sebahagian pengundi Melayu keberatan untuk menyokong calon bukan Melayu, ke manakah undi mereka akan disalurkan? Perkembangan ketiga, yang melibatkan Bersatu, mungkin memberikan jawapan.

Pada malam 29 Oktober, Bersatu mengumumkan akan bertanding di lapan kerusi, dengan empat daripadanya bertindih dengan kawasan pilihan raya PH.

Salah satunya ialah Ayer Keroh, di mana parti itu meletakkan Hamnaim Mohamad sebagai calon.

Ini tidak bermakna pengundi Melayu semestinya akan mengundi berdasarkan garis etnik. Namun, penyertaan Bersatu memberikan pilihan lain kepada mereka yang berasa kurang selesa untuk mengundi Gerakan, sekali gus menambah satu lagi pemboleh ubah dalam persaingan yang sudah pun sengit.

Walau bagaimanapun, perkembangan yang mungkin paling menarik perhatian berlaku di luar Melaka.

Beberapa jam sebelum mengumumkan calon-calonnya, enam ahli parlimen Bersatu menandatangani perjanjian keyakinan dan pembekalan (CSA) di peringkat persekutuan, sebagai tanda sokongan terhadap kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim serta Belanjawan 2027.

Walaupun memberikan talian hayat kepada PH di Putrajaya, Bersatu bersiap sedia untuk mencabar gabungan itu di peringkat negeri. Ia merupakan satu aturan politik yang agak pelik.

Bagi Kerk, ini mungkin bukan berita buruk.

Jika pengundi Melayu yang cenderung kepada Umno-PAS enggan menyokong Gerakan dan sebaliknya beralih kepada Bersatu, sokongan yang diharapkan oleh BN dan PN untuk disatukan mungkin akhirnya berpecah, sekali gus menjejaskan perkiraan pilihan raya mereka.

Namun, situasi ini juga boleh memberi manfaat buat Bersatu. Bersatu juga mungkin menarik penyokong PH yang kecewa dan sedang mencari alternatif lain.

Oleh itu, persoalannya bukan sekadar sama ada Bersatu akan memecahkan undi Melayu, tetapi pihak manakah yang akan mengalami kerugian lebih besar. Sekurang-kurangnya, penyertaan parti itu mencabar tanggapan bahawa undi Melayu secara semula jadi akan beralih kepada Gan.

Walau bagaimanapun, kehadiran calon tambahan pada kertas undi tidak semestinya bermakna calon tersebut mempunyai sokongan yang besar. Prestasi Bersatu dalam pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan agak hambar, sekali gus menimbulkan persoalan mengenai keupayaannya untuk mencatat kemajuan ketara di Melaka.

Sentimen pengundi

Awal minggu ini, Malaysiakini berkunjung ke Ayer Keroh untuk mendapatkan pandangan penduduk mengenai pilihan raya yang bakal berlangsung. Satu perbualan memberikan gambaran menarik tentang sentimen pengundi.

Mohd Yazid Mohd Haris, seorang peniaga berusia 64 tahun yang juga merupakan pengundi, memberikan ulasan positif terhadap prestasi Kerk, menyifatkan dia sebagai seorang wakil rakyat yang baik.

Namun, apabila ditanya siapa yang akan diundinya kali ini, Yazid menjawab: "BN."

Masalahnya? BN tidak bertanding di Ayer Keroh.

Mohd Yazid Mohd Haris

Untuk memberi gambaran yang adil, PN masih belum mengumumkan calon mereka semasa Malaysiakini berbual dengan Yazid. Oleh itu, adalah terlalu awal untuk mengandaikan bahawa kecenderungannya terhadap BN akan secara automatik diterjemahkan sebagai sokongan kepada Gerakan.

Walau bagaimanapun, maklum balasnya menyerlahkan satu perbezaan penting: menghargai prestasi penyandang tidak semestinya bermaksud akan memberi undi kepadanya.

Memandangkan BN tidak bertanding kali ini, persoalannya ialah bagaimana pengundi Melayu seperti Yazid akan bertindak?

Malaysiakini juga telah menemu bual berpuluh-puluh penduduk daripada pelbagai latar belakang kaum untuk menilai kedudukan Kerk dalam kalangan pengundi di kawasannya.

Pandangan yang diberikan adalah pelbagai. Ada yang mengenalinya atau pernah melihatnya di kawasan kejiranan, menyifatkannya sebagai wakil rakyat yang aktif, sering turun padang menemui masyarakat, dan menghulurkan bantuan.

Ada pula yang memberikan penilaian lebih sederhana, menganggap prestasinya memuaskan, manakala segelintir lagi mengadu bahawa isu-isu yang telah dikemukakan kepadanya masih belum diselesaikan.

Walaupun terdapat penilaian yang berbeza-beza ini, kebanyakan pengundi Cina yang ditemu bual menyatakan bahawa mereka akan terus menyokong DAP, terutamanya bagi memastikan PAS tidak mendapat tempat dalam dewan undangan negeri.

Sudah tentu, pemerhatian ini adalah berdasarkan bilangan temu bual yang terhad dan tidak seharusnya dianggap sebagai gambaran menyeluruh bagi seluruh kawasan pilihan raya tersebut.

Nur Suhana

Satu pertemuan yang agak menarik adalah dengan Nur Suhana, seorang pelajar berusia 18 tahun yang pada mulanya agak sukar untuk mengingati nama Kerk.

Namun, dia teringat pernah melihat Kerk mengagihkan bantuan dan berinteraksi dengan golongan muda, serta menyifatkannya sebagai seorang yang mudah didekati dan berjiwa mesra.

Sebagai pengundi kali pertama, Suhana masih belum memutuskan siapa yang akan disokongnya.

Kerk juga berdepan dengan satu lagi kemungkinan cabaran. Sebahagian pengundi yang kecewa dengan PH dan kerajaan persekutuan sedang mempertimbangkan untuk menyokong Bersama, yang menampilkan seorang peguam Cina Muslim, Muhaimin Lau Abdullah, sebagai calon.

Dalam satu temu bual bersama Malaysiakini, Muhaimin menyatakan bahawa kempennya akan tertumpu kepada isu ekonomi, pendapatan golongan muda, serta keperluan untuk mekanisme semak dan imbang yang lebih kukuh terhadap kerajaan.

Apabila ditanya sama ada penyertaan Bersama boleh menjejaskan sokongan terhadap DAP, dia tidak memberikan jawapan secara langsung.

Sebaliknya, dia merujuk kepada pilihan raya di Negeri Sembilan, dengan hujah bahawa PH tetap mengalami kekalahan walaupun Bersama tidak terlibat dalam pilihan raya tersebut.

Muhaimin Lau Abdullah

Cabaran berbeza

Temu bual oleh Malaysiakini turut mendapati wujudnya sekumpulan kecil pengundi—namun cukup ketara—yang menyatakan sokongan terhadap Bersama, dengan sebahagian daripada mereka menyifatkan parti itu sebagai ejen perubahan.

Namun, implikasinya terhadap Kerk banyak bergantung kepada dari mana datangnya undi-undi ini.

Jika Bersama berjaya menarik bekas penyokong PH, ia mungkin mengurangkan jumlah undi yang diperlukan oleh Kerk untuk mempertahankan kerusi Ayer Keroh. Sebaliknya, jika sokongan itu datang daripada kem pembangkang, landskap pilihan raya akan kelihatan agak berbeza.

Terdapat juga kemungkinan ketiga. Bersama mungkin berjaya memujuk pengundi yang pada asalnya bercadang untuk tidak mengundi, supaya turun mengundi memandangkan kini terdapat satu lagi pilihan.

Situasi yang pasti, pertarungan di Ayer Keroh bukan sekadar perebutan satu kerusi dewan undangan negeri. Bagi DAP, ia adalah usaha mempertahankan kubu kuat yang telah dipegang selama 18 tahun.

Bagi Gerakan, ia merupakan peluang untuk mendapatkan semula relevansi politik. Bagi Bersatu dan Bersama, ia adalah peluang untuk membuktikan diri sebagai alternatif yang berdaya maju.

Bagi kerjasama Umno-PAS pula, persaingan ini akan menguji sama ada kekuatan politik gabungan mereka mampu diterjemahkan kepada undi, tidak kira siapa pun calon yang bertanding mewakili gabungan tersebut.

*Laporan oleh Lee Way Loon, Khoo Shi Yuan dan Tan Fu Qi