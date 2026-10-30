Pakatan Harapan (PH) telah menambah tiga calon ke dalam senarai gabungan itu bagi Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka, menjadikan jumlah keseluruhan 24 daripada 28 kerusi.

Penambahan ini menyaksikan PH akan mencabar Barisan Nasional (BN) di Sungai Rambai, Taboh Naning, dan Ayer Limau—kawasan yang mana BN telah pun mengumumkan calon mereka.

Menurut Media Selangor, dua daripada calon tambahan tersebut adalah daripada Amanah, manakala PKR akan meletakkan seorang lagi calon.

Pengerusi Amanah Melaka, Ashraf Mukhlis Minghat, mengesahkan bahawa Ketua Amanah Jasin, Aminuddin Abdul Jalil, akan bertanding di Sungai Rambai, manakala Ketua Wanita Amanah Masjid Tanah, Junainah Sahat, akan bertanding di Taboh Naning.

Di Sungai Rambai, Aminuddin dijangka berdepan dengan calon baru BN, Jezlee Pit, sementara Junainah akan mencabar penyandang kerusi tersebut, Zulkiflee Mohd Zin, di Taboh Naning.

Sementara itu, Setiausaha Agung PKR, Fuziah Salleh, mengesahkan bahawa parti itu akan menampilkan seorang pesara Mejar Tentera, Jaimi Dimon, di Ayer Limau, yang akan berdepan dengan penyandang daripada BN, Hameed Mytheen Kunju Basheer.

BN memenangi ketiga-tiga kawasan pilihan raya tersebut pada pilihan raya negeri tahun 2021.

Dengan penambahan ini, PKR akan bertanding di 10 kerusi, manakala DAP dan Amanah masing-masing akan meletakkan tujuh calon.

Sebelum ini, PH mengumumkan 21 calon semasa pelancaran jentera pilihan raya mereka pada 24 Oktober di Stadium Hang Jebat.

Susulan pengumuman terkini ini, terdapat empat kawasan pilihan raya yang tidak mempunyai calon daripada PH, iaitu Lendu, Sungai Udang, Pantai Kundor, dan Bemban.

Bersatu, yang mengumumkan lapan calon semalam, akan bertanding di keempat-empat kerusi tersebut menggunakan logo mereka sendiri.

Pada PRN Melaka 2021, BN meraih kemenangan besar dengan memenangi 21 kerusi, manakala PH memenangi lima kerusi—empat melalui DAP dan satu melalui Amanah. PN memenangi baki dua kerusi lagi.

Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan 31 Oktober sebagai tarikh penamaan calon, 10 November untuk pengundian awal, dan 14 November untuk hari pengundian.