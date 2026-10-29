Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah (JSJ) Bukit Aman, M Kumar disekolahkan tentang mengenai perbezaan antara individu yang cedera tetapi masih hidup dengan individu yang sudah tidak bernyawa.

Pengarah Lawyers for Liberty (LFL), Rania Aljunied, berkata bahawa polis sepatutnya menyiasat kematian, Noorizwan Zulkefly, yang ditemui mati dalam tahanan polis di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan iaitu berkaitan dengan kesalahan membunuh.

Dia berkata demikian bagi membalas kenyataan Kumar bahawa kematian itu disiasat di bawah Seksyen 331, iaitu kesalahan dengan sengaja menyebabkan cedera parah bagi memeras pengakuan.

“Pertama, Seksyen 331 ialah kesalahan cedera. Noorizwan telah meninggal dunia,” katanya dalam satu kenyataan hari ini.

Rania berkata bahawa apabila kecederaan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan kematian, kesalahan itu bukan lagi sekadar kesalahan, sambil menambah bahawa keadaan kes tersebut menuntut siasatan dilakukan di bawah Seksyen 302.

“Ia adalah pembunuhan, dan dalam kes ini syarat-syarat Seksyen 302 dipenuhi. Klasifikasi sesuatu siasatan mesti mencerminkan akibat sebenar yang berlaku.

“Menyiasat kematian sebagai ‘cedera parah’ memperlakukan seorang lelaki yang telah dibunuh seolah-olah dia masih hidup,” katanya.

Bagi menyorot apa yang disifatkannya sebagai ketidakselarian ketara dalam penerapan undang-undang, Rania membuat perbandingan dalam kes memandu dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kematian, apabila pemandu berdepan pertuduhan membunuh.

“Bagaimana pemandu mabuk yang secara tidak sengaja membunuh pengguna jalan raya dianggap melakukan pembunuhan, tetapi pukulan yang dilakukan dengan sengaja dan teruk oleh polis terhadap seorang tahanan sehingga menyebabkan kematian bukan pembunuhan?

“Tiada orang yang waras akan bersetuju bahawa kecederaan mengerikan yang dialami Noorizwan dan kematiannya yang berikutan itu wajar menerima pertuduhan yang lebih ringan berbanding pemandu mabuk yang membunuh pengguna jalan raya.

“Undang-undang mesti dilaksanakan secara adil dan berkadar; melakukan sebaliknya bercanggah dengan kedaulatan undang-undang,” katanya.

Dengan kata lain, menurut peguam itu, kes Noorizwan jauh lebih berat. Seksyen 331 hanya membawa hukuman penjara maksimum sepuluh tahun.

“Itu bukan ukuran akauntabiliti bagi pembunuhan,” katanya.

Dia juga berkata pilihan kesalahan oleh Bukit Aman sendiri sangat bermakna kerana Seksyen 331 itu sendiri mengandaikan bahawa kecederaan parah dilakukan secara sengaja.

Dalam kata lain, polis sudah pun bertindak atas dasar bahawa seseorang telah menyebabkan kecederaan itu secara sengaja, katanya.

"Ini sama sekali tidak dapat diterima oleh keluarga. Satu-satunya klasifikasi yang boleh diterima ialah pembunuhan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan.

“Apa-apa yang kurang daripada itu adalah kegagalan keadilan, dan keluarga tidak akan sekali-kali menerimanya,” katanya.

Semalam, Malaysiakini melaporkan Kumar sebagai berkata bahawa keputusan mengklasifikasikan kes itu di bawah Seksyen 331 dibuat susulan keterangan yang dirakam daripada pakar perunding perubatan forensik di Hospital Canselor Tuanku Muhriz, yang menjalankan bedah siasat dan mengesahkan kecederaan luaran pada beberapa bahagian badan Noorizwan.

Kumar berkata corak kecederaan itu konsisten dengan trauma daya tumpul dan bukan kecederaan yang dilakukan sendiri.

M Kumar, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah (JSJ) Bukit Aman

"Bagaimanapun, laporan lengkap bedah siasat yang mengesahkan punca kematian belum diperoleh, dan polis masih menunggu maklumat lanjut daripada pihak hospital berhubung perkara ini," katanya.

Namun Rania berhujah bahawa laporan yang belum selesai itu tidak akan mengubah apa-apa ataumengatasi dapatan pakar patologi bahawa trauma tumpul yang menyebabkan kematian Noorizwan.

Katanya, ujian toksikologi serta pemeriksaan darah dan sampel lain mungkin hanya boleh menjawab sama ada faktor lain turut menyumbang, tetapi tidak akan menyangkal dapatan tersebut.

“Ia tidak dapat mengatasi dapatan pakar patologi bahawa trauma tumpul menyebabkan kematian.

“Sesuatu siasatan sentiasa boleh diklasifikasi semula, tetapi klasifikasi yang memperkecilkan kesalahan sejak awal menentukan cara siasatan dijalankan, pegawai mana yang dilayan sebagai suspek, dan apa yang dipelihara,” katanya,

Bagi pihak keluarga Noorizwan, LFL mendesak Ketua Polis Negara, Khalid Ismail, supaya mengklasifikasikan semula kes berkenaan dan menyiasat kematian itu sebagai kes bunuh.

Allahyarham Noorizwan Zulkefly

Rania turut mengkritik sikap berdiam diri Peguam Negara yang berterusan, sambil menggesanya masuk campur bagi memastikan siasatan mematuhi bukti dan peruntukan undang-undang yang relevan.

“Sementara itu, kebisuan berterusan Peguam Negara amat mengecewakan. Kami menggesa beliau campur tangan bagi memastikan siasatan berjalan mengikut fakta dan keterangan kes serta peruntukan undang-undang yang betul.

“Noorizwan tidak terselamat daripada kecederaannya. Siasatan mesti mencerminkan hakikat itu,” kata Rania.