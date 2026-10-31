PRN MELAKA | PH menetapkan pendirian untuk tidak berkompromi dan menolak politik kebencian, adu domba serta naratif perkauman sempit sepanjang tempoh kempen Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka Ke-16.

Ketua Setiausaha PH Saifuddin Nasution Ismail berkata gabungan itu memilih untuk mengetengahkan kempen berteraskan tema “Melaka Rumah Kita”, memfokuskan kepada persaingan idea, rekod khidmat dan kebajikan rakyat.

Saifuddin Nasution yang juga Menteri Dalam Negeri berkata kemenangan pada pilihan raya tidak dinilai melalui pihak mana paling lantang mencetuskan permusuhan, sebaliknya parti yang paling diyakini mampu membela nasib masyarakat.

"Garis merah kami (PH) adalah menolak sama sekali politik kebencian, politik adu domba, politik yang berteraskan bahawa untuk membela kaum kami, kami harus menindas kaum lain.

“Untuk kaum kami berjaya, kaum lain tidak punya tempat... itu kami tolak sama sekali.

"PH akan ketengahkan kempen aman, sebab kami insaf bahawa kempen pilihan raya bukan diukur kemenangan daripada pihak mana yang paling lantang tetapi sebenarnya siapa yang paling dipercayai dan diyakini," katanya pada sidang media di Bilik Gerakan Utama PH di Melaka hari ini.

Saifuddin Nasution berkata tiga mesej utama PH dalam kempen PRN kali ini ialah meraikan pesta demokrasi dengan menghormati perbezaan pandangan; mengetengahkan tawaran dasar dan keupayaan menyelesaikan masalah; serta melancarkan manifesto yang memberi tumpuan kepada peluang pekerjaan, kos sara hidup dan masa depan belia.

Menyentuh mengenai hala tuju kempen, dia berkata PH tidak akan melayan sebarang spekulasi politik mengenai penjajaran baru pasca-PRN, sebaliknya memberi tumpuan penuh mendekati pengundi termasuk pengundi luar kawasan.

“Segmen pengundi luar memang masuk dalam senarai semak jentera pilihan raya.

“Kami ada angka yang tepat bagi setiap DUN yang ditandingi mengenai pemilih di luar kawasan, dan mereka menjadi fokus tumpuan untuk dihubungi bagi memastikan mereka pulang mengundi," katanya.

Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 14 Nov sebagai hari pengundian PRN Melaka manakala pengundian awal pada 10 Nov.

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- Bernama