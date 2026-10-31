PH mahu jadikan pencapaian ekonomi kerajaan Persekutuan dan usaha menangani kos sara hidup sebagai modal utama untuk meraih sokongan pengundi pada PRN Melaka. Gabungan itu juga berjanji tidak akan memainkan sentimen perkauman atau menggunakan serangan peribadi sepanjang kempen.

Setiausaha Agung PH Saifuddin Nasution Ismail berkata gabungan itu akan mengetengahkan rekod pentadbiran kerajaan, peluang pekerjaan dan usaha mengurangkan beban kos sara hidup sepanjang kempen yang bermula hari ini.

Katanya, PH tidak mahu kempen pilihan raya dicemari serangan politik atau spekulasi mengenai kerjasama antara parti selepas pilihan raya.

"Garisan merah kami ialah menolak sepenuhnya politik kebencian, politik hasutan dan politik yang berasaskan pemikiran bahawa untuk mempertahankan kaum kita, kita mesti menindas kaum lain.

"Untuk kaum kita berjaya, kaum lain tidak mempunyai tempat... kita menolak sepenuhnya perkara itu," katanya pada sidang media di bilik gerakan utama PH.

Menteri Dalam Negeri itu berkata PH akan membawa tema "Melaka Rumah Kita" dengan manifesto yang mengutamakan peluang pekerjaan, kos sara hidup dan masa depan golongan muda.

"Kita akan memberi tumpuan kepada kempen yang aman kerana kita yakin kempen pilihan raya tidak diukur berdasarkan kemenangan parti mana yang paling lantang, tetapi siapa yang sebenarnya paling dipercayai dan berwibawa," katanya.

Saifuddin berkata PH akan memberi lebih perhatian kepada usaha bertemu pengundi, termasuk mereka yang berada di luar kawasan, daripada melayan pelbagai spekulasi mengenai kerjasama politik selepas pilihan raya.

Pencapaian ekonomi jadi modal kempen

Naib Presiden PKR R Ramanan pula berkata PH perlu memastikan rakyat mengetahui apa yang telah dilakukan kerajaan Persekutuan, khususnya dalam bidang ekonomi.

Antara pencapaian yang perlu diketengahkan, katanya, ialah peningkatan nilai ringgit dan pertambahan pelaburan asing.

"Maklumat yang kita ada, pencapaian kita dan apa yang telah kita laksanakan mesti sampai kepada rakyat. Jika tidak, mereka tidak akan tahu apa yang sedang dilakukan.

"Oleh itu, penyampaian mesej dan maklumat kepada rakyat di peringkat akar umbi perlu dipertingkatkan," kata Menteri Sumber Manusia itu kepada pemberita di pusat penamaan calon Machap Jaya.

Bagaimanapun, Ramanan berkata keputusan pilihan raya masih bergantung pada sejauh mana pengundi menerima tawaran yang dibawa setiap parti.

Ketua Wanita PKR Fadhlina Sidek pula berkata keadaan ekonomi yang stabil dan Belanjawan Persekutuan boleh memberi kelebihan buat PH dalam menghadapi PRN kali ini.

Menteri Pendidikan itu hadir mengiringi bekas ADUN Machap Jaya Ginie Lim Siew Lin yang mahu merampas kembali kerusi itu daripada penyandangnya, Ngwe Hee Sem daripada BN-MCA.

"Saya fikir ini pertandingan yang seimbang kerana kedua-dua pihak bergantung kepada rekod prestasi, pencapaian dan khidmat pentadbiran masing-masing.

"Ini peluang yang sangat baik untuk Harapan, memandangkan keadaan semasa menawarkan beberapa kelebihan, termasuk kestabilan ekonomi dan belanjawan," kata Fadhlina.

Lim, yang memenangi kerusi Machap Jaya pada 2018, akan berdepan Ngwe dan calon Parti Bersama Malaysia (Bersama), B Prasanth Kumar, dalam pertandingan tiga penjuru.

Fadhlina turut menyambut baik keputusan PKR meletakkan tiga calon wanita pada PRN kali ini.

Adam Adli nafi PH terbabit dalam isu pendaftaran PN

Dalam perkembangan lain, Pemangku Pengerusi Majlis Pimpinan PKR Melaka, Adam Adli Abd Halim menafikan dakwaan Presiden Gerakan Dominic Lau bahawa PH terbabit dalam keputusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan (ROS) membatalkan pendaftaran Perikatan Nasional (PN).

"Kita menolak dakwaan itu. Perkara ini tiada kaitan dengan kita; ia bukan strategi dan kita langsung tidak terlibat. Itu konflik dalaman mereka," katanya, lapor Bernama.

Adam Adli berkata pengundi sepatutnya menentukan pilihan berdasarkan tawaran dan rekod parti yang bertanding, bukannya terpengaruh dengan pertikaian politik yang tiada kaitan dengan pilihan raya.

Pendaftaran PN dibatalkan pada 20 Okt lalu. Bagaimanapun, gabungan itu mendapat penangguhan sementara daripada mahkamah, sekali gus membolehkannya menggunakan nama dan lambang sendiri dalam PRN Melaka.

Isu pendaftaran itu timbul ketika hubungan PAS dan Bersatu semakin tegang. Bersatu memilih bertanding menggunakan logonya sendiri, manakala PN pula mencapai persefahaman pilihan raya dengan BN.

Adam Adli turut membidas tindakan menyerang peribadi calon muda PH. Katanya, kemampuan seseorang memimpin tidak sepatutnya dinilai berdasarkan usia.

"Kita bercakap tentang golongan muda sebagai pemimpin masa depan, tetapi dalam Pakatan Harapan, kita percaya kepada kekuatan dan keupayaan mereka untuk memimpin hari ini. Mereka tidak perlu menunggu sehingga lebih berusia sebelum diberi peluang," katanya.

Calon PH di Kuala Linggi, Muhammad Mukhlisul Mubin Julasapiyah, 24, merupakan calon termuda PRN Melaka. Sementara itu, calon PH di Telok Mas, Kapt (B) Mohamad Jaafar, 66, ialah calon paling berusia.

PH meletakkan calon di 24 daripada 28 kerusi DUN Melaka dengan sasaran menambah lima kerusi yang dimenanginya pada PRN 2021. Dalam pilihan raya itu, BN menguasai 21 kerusi untuk membentuk majoriti besar.

Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) mengesahkan seramai 79 calon akan bertanding pada PRN Melaka yang dijadual pada 14 Nov ini, yang terdiri daripada 65 lelaki dan 14 wanita.



