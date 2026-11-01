PRN MELAKA | Setiausaha Agung DAP Anthony Loke meluahkan rasa tidak senang terhadap keputusan Presiden MCA Wee Ka Siong mencabar calon DAP bagi kerusi DUN Bandar Hilir, Leng Chau Yen untuk berdebat.

Loke menyifatkan cabaran sepihak MCA itu sebagai cubaan membuli calon berkenaan, yang diakuinya mempunyai beberapa kekurangan peribadi, dan bukannya menawarkan persaingan politik yang adil di semua kawasan.

“Kita tahu calon kita mempunyai kesukaran yang mempengaruhi diri sendiri kerana ada kelebihan tersendiri. Tetapi itu tidak bermaksud beliau tidak boleh berkhidmat sebagai calon. Dia telah membuktikan dirinya di sana sebelum ini.

“Sebab itu saya tegaskan, tindakan mencabar hanya di satu kawasan ini tidak adil. Jika dia mahu mencabar disebabkan terdapat kelemahan atau kesukaran tertentu pada calon kita, bagaimana pula dengan kawasan lain seperti Klebang atau Machap Jaya? Adakah mereka juga boleh mencuba untuk berdebat?” katanya kepada pemberita selepas merasmikan majlis Konvensyen Tahunan DAP Wilayah Persekutuan, di Bangsar, Kuala Lumpur, hari ini.

Terdahulu, dalam ucapan perasmiannya pada konvensyen itu, Loke yang juga menteri pengangkutan menegaskan DAP tidak pernah gentar menghadapi sebarang bentuk cabaran politik.

Malah, dia mencabar Wee pula untuk berdebat secara bersemuka mengenai rekod pentadbiran masing-masing di Kementerian Pengangkutan.

Calon DAP bagi kerusi DUN Bandar Hilir, Leng Chau Yen.

“Mengapa hanya cabar Bandar Hilir sahaja? Kalau nak cabar, cabarlah semua kawasan... Awak punya tempat, awak punya calon, semua berdebat. Beranikah?

“Anda nak cabar berdepan? Saya pun boleh berdepan dengan kamu. Apa yang kamu telah buat sebagai Menteri Pengangkutan dan apa yang Anthony Loke buat sebagai Menteri Pengangkutan?” tegasnya.

Dia menambah semangat dan keyakinan DAP tidak akan goyah menjelang hari pengundian, dan parti itu bersedia membuktikan kemampuannya kepada rakyat untuk membawa keharmonian dan kecemerlangan.

Cabaran berdebat

Pada Khamis lalu, Wee yang juga ahli parlimen Ayer Hitam mengumumkan MCA diperuntukkan kerusi DUN Bandar Hilir sebagai kerusi tambahan untuk ditandingi BN dalam PRN Melaka, selain kerusi tradisinya seperti Klebang dan Machap Jaya.

Susulan pembahagian kerusi itu, Wee mencabar calon DAP di Bandar Hilir untuk mengadakan pertemuan dan berdebat secara terbuka.

Pada PRN Melaka 2021, Leng, 43, memenangi kerusi Bandar Hilir dengan majoriti 7,778 undi dalam pertandingan empat penjuru.

Jasmine Lok (berbaju putih) calon MCA bagi Bandar Hilir.

Calon MCA Jasmine Lok mencabar Leng pada pilihan raya kali ini.

Perikatan Nasional pada awalnya berhasrat bertanding di kerusi itu, tetapi menyerahkannya semula kepada BN.

Di Bandar Hilir, pengundi Cina membentuk 73 peratus daripada keseluruhan pengundi, berbanding Melayu sebanyak 12.9 peratus, India 6.4 peratus dan pengundi lain 6.8 peratus.

Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 14 Nov sebagai hari pengundian PRN Melaka, manakala pengundian awal pada 10 Nov.