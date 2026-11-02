Media Mulia Sdn Bhd sedang melaksanakan penilaian strategik terhadap model perniagaan, struktur operasi dan hala tuju syarikat melibatkan pelaksanaan Program Cuti Berbayar ke atas hampir 100 pekerjanya.

Pengarah merangkap Ketua Pegawai Kewangan Media Mulia Sdn Bhd Abd Wahid Idris berkata langkah rasionalisasi itu diambil bagi memastikan kelangsungan serta kemampanan perniagaan susulan perubahan landskap industri media yang kini memberi tumpuan kepada platform digital.

Bagaimanapun, beliau berkata syarikat tetap komited meneruskan penerbitan akhbar bercetak untuk pembaca yang masih setia mengikutinya.

"Program (Cuti Berbayar) ini bertujuan menilai semula keperluan operasi, penggunaan sumber manusia dan keupayaan syarikat untuk memberi penekanan kepada kandungan digital, platform penyampaian berita yang lebih berkualiti dan efektif serta kemampanan perniagaan syarikat untuk masa hadapan," katanya menerusi kenyataan yang disiarkan dalam akhbar Utusan Malaysia hari ini.

Abd Wahid berkata langkah rasionalisasi itu akan terus mengekalkan identiti serta legasi jenama Utusan Malaysia dan Kosmo!, di samping memelihara keunikan kandungan, identiti editorial, pendekatan pemberitaan serta kredibiliti kedua-dua penerbitan berkenaan.

Mengulas lanjut, beliau berkata pihak pengurusan sedia ada sebelum ini menyelamatkan kedua-dua jenama akhbar bersejarah itu selepas pemilik terdahulu menamatkan operasinya pada 2019.

"Justeru, penyesuaian strategik perlu demi memastikan kelangsungan kedua-dua jenama dan organisasi ini supaya tidak berulang nasib sama seperti sebelumnya," katanya.

Menyentuh mengenai nasib petugas yang terlibat, Abd Wahid berkata syarikat tetap komited menjaga kebajikan serta hak pekerja mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa.

Beliau berkata langkah transformasi itu perlu dilaksanakan bagi menjamin masa depan jenama Utusan Malaysia dan Kosmo!, dengan tumpuan berterusan diberikan terhadap penghasilan kandungan editorial yang lebih berkualiti, berwibawa serta dipercayai.

- Bernama