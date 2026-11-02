Iran memberi amaran pada Ahad bahawa sebarang perang baharu dengan Amerika Syarikat (AS) boleh berlanjutan lebih lama daripada konflik terdahulu, dan Presiden AS Donald Trump tidak berhak menentukan tempoh penamatannya.

"Potensi perang pada masa hadapan boleh berlanjutan lebih lama daripada konflik terdahulu, dan Presiden AS tidak berada dalam kedudukan untuk menentukan masa atau syarat penamatannya," kata jurucakap tentera Mohammad Akraminia, menurut televisyen negeri Iran.

Mohammad Akraminia, Jurucakap tentera Iran

Dia merujuk kepada fasa pertempuran paling sengit dalam perang yang bermula pada 28 Feb lalu dengan serangan gabungan AS-Israel ke atas Iran, yang mengorbankan pemimpin tertinggi republik Islam itu, Ayatollah Ali Khamenei.

Iran membalas dengan melancarkan peluru berpandu dan dron di seluruh rantau itu, manakala kumpulan militan yang disokongnya turut menyertai pertempuran di Lebanon dan Yemen.

Menteri Pertahanan Iran Mehrdad Akhlaghi pada Ahad yang memberi amaran mengenai "tindak balas setimpal, tegas, dan memberi impak" terhadap sebarang serangan ke atas negara itu, menurut televisyen negeri.

"Pihak yang mengemukakan ancaman tidak akan menentukan skop, masa, atau akibat daripada tindak balas pertahanan Iran," katanya.

Turut tampil pada Ahad, Hossein Mohebbi, jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam—sayap ideologi tentera Iran—menyuarakan kenyataan yang selari dengan mesej bertulis daripada pemimpin tertinggi baharu negara itu, Ayatollah Mojtaba Khamenei, sehari sebelumnya.

"Dalam konflik dengan Amerika, tidak ada batasan geografi; sebuah kawasan yang luas telah ditetapkan untuk menimpakan kerosakan kepada musuh," kata Mohebbi, menurut televisyen negeri.

Gambar Hiasan - Donald Trump, Presiden AS dan Masoud Pezeshkian. Presiden Iran

Presiden AS Donald Trump pada Sabtu berkata bahawa AS telah memusnahkan sebahagian besar kekuatan tentera Iran tetapi masih perlu "menyelesaikan" satu atau dua sasaran lagi.

"Kami telah memusnahkan fasiliti nuklear mereka. Kami masih perlu menyelesaikan, saya boleh katakan satu atau dua tapak lagi, tetapi kami boleh melakukannya dalam tempoh 10 minit," kata Trump.