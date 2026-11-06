Peguam bekas perdana menteri Najib Razak sudah meninggalkan kaunter bayaran di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur.

Belum jelas sama ada mereka sudah membayar denda RM50 juta itu dan setakat ini pihak berkenaan enggan mengulas.

Terdahulu, pembantu Najib, Ahmad Lutfi Azhar, dilihat menuju ke kaunter pendaftaran mahkamah sebelum berjalan ke kaunter bayaran bersama peguam terlibat. Malaysiakini membawakan laporan langsung perkembangan politik ini.

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