Najib Razak melangkah keluar dari Penjara Kajang pada petang Jumaat. Menjelang malam, beliau kembali ke dalam.

Di antara dua detik itu, Jabatan Peguam Negara meminta semua pihak berhenti seketika.

Menjelang tengah hari Sabtu, Istana Negara pula mengeluarkan kenyataan.

Titah itu, menurut kenyataan tersebut, jelas. Sebarang hujah yang mempertikaikannya menjurus ke arah mengingkari perintah Seri Paduka Baginda.

Di antara dua kenyataan itu terletak satu soalan. Adakah membayar denda menamatkan hukuman penjara?

Orang ramai bertanya dengan lebih terus terang. Kalau ada RM50 juta, bolehkah seseorang membeli jalan keluar?

Saya tidak akan menyatakan bagaimana pertikaian yang masih berjalan ini patut berakhir. Tetapi saya boleh menerangkan apa yang tertulis, apa yang masih terbuka, dan siapa yang memutuskan bakinya.

Apa yang berlaku,

Najib sedang menjalani hukuman dalam kes SRC International. Asalnya, penjara dua belas tahun dan denda RM210 juta.

Pada Januari 2024, Lembaga Pengampunan bermesyuarat. Rekod mesyuarat itu, yang kemudiannya diteliti oleh Mahkamah Tinggi, menunjukkan keputusan yang dibuat.

Najib akan dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Dendanya dikurangkan kepada RM50 juta. Jika denda tidak dibayar, setahun lagi akan ditambah.

Susunannya ketika itu mudah. Bayaran hanya menjimatkan setahun.

Ia tidak membuka pintu penjara.

Pada 18 September 2026, Lembaga Pengampunan bermesyuarat sekali lagi di bawah Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan.

Ke bawah duli yang maha mulia seri paduka baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim kemudian memerintahkan agar Najib menjalani baki hukuman penjaranya secara tahanan di rumah, dengan syarat beliau membayar denda RM50 juta.

Umno membayar denda itu pada hari Jumaat.

Mahkamah Tinggi mengeluarkan perintah pelepasan. Menteri Dalam Negeri mengisytiharkan rumah Najib di Taman Duta sebagai penjara.

Kemudian Jabatan Peguam Negara berkata: tunggu dulu.

Dua tafsiran, satu perintah

Jabatan Peguam Negara mengemukakan masalah ini sebagai dua tafsiran.

Tafsiran pertama: bayaran itu hanya menyelesaikan denda. Tempoh penjara terus berjalan hingga 23 Ogos 2028. Rumah hanyalah tempat lain untuk menjalaninya.

Tafsiran kedua: bayaran itu menjadikan pengampunan berkuat kuasa sepenuhnya. Seluruh hukuman SRC dianggap sudah dijalani.

Tafsiran kedua bunyinya seperti senarai harga. Wang yang menamatkan hukuman penjara pasti meresahkan orang yang jujur.

Memang wajar begitu.

Jabatan Peguam Negara menemui satu lagi kesimpulan. Perintah Pelepasan mahkamah, katanya, memerintahkan pembebasan serta-merta, dan juga tahanan di rumah hingga 23 Ogos 2028.

Dibebaskan, tetapi masih ditahan.

Kertas itu seolah-olah menyebut kedua-duanya.

Kandungan kenyataan Istana Negara

Kenyataan Istana Negara hanya lapan perenggan pendek. Setiap perkataannya dipilih dengan teliti.

Yang dibincangkan di sini bukan budi bicara seri paduka baginda. Itu hak baginda semata-mata. Yang dibincangkan ialah maksud perkataan yang digunakan, supaya titah itu dilaksanakan dengan tepat.

Kenyataan itu mula-mula merekodkan prosedur. Lembaga Pengampunan bermesyuarat pada 18 September, dihadiri oleh Menteri Wilayah Persekutuan dan Peguam Negara. Lembaga memberikan nasihatnya.

Barulah seri paduka baginda membuat keputusan.

Susunan ini penting. Pada Disember 2025, Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa “adendum” tahanan di rumah yang terdahulu tidak sah, kerana Lembaga tidak pernah membincangkannya.

Kali ini, menurut kenyataan Istana sendiri, Lembaga telah membincangkannya.

Kemudian datang perkataan yang menentukan. Najib hendaklah “menjalani baki hukuman pemenjaraan secara tahanan di rumah”, tertakluk kepada bayaran denda.

Itulah bahasa tafsiran pertama. Baki yang masih perlu dijalani ialah hukuman yang belum tamat.

Menurut perkataan itu, denda membuka pintu rumah. Ia tidak membuka pagar ke jalan raya.

Kenyataan itu menyebut dua perkara lagi. Perintah itu tidak terkait dengan mana-mana kes lain terhadap beliau. Dan oleh kerana semua syarat telah dipenuhi, sebarang hujah yang mempertikaikannya menjurus ke arah mengingkari perintah baginda.

Perkara pertama menjawab satu kebimbangan dengan serta-merta: pengampunan itu tidak menyentuh hukuman 1MDB.

Perkara kedua ditujukan kepada hujah yang menentang perintah. Melaksanakan perintah ialah tugas yang berlainan. Jabatan Peguam Negara sendiri menegaskan bahawa ia tidak mempersoalkan titah baginda, hanya cara melaksanakannya.

Apa lagi yang perlu diputuskan?

Lebih sedikit berbanding hari Jumaat. Tetapi masih ada.

Dokumennya- Surat cara pengampunan dan minit mesyuarat Lembaga pada 18 September belum diterbitkan. Yang ada ialah kenyataan Istana, ringkasan Kerajaan, dan penerangan peguam tentang perintah mahkamah yang telah dimeterai.

Peguam Najib menyatakan perintah itu melepaskan beliau berhubung denda. Mereka juga menyimpan pendirian mereka tentang kesan penuh pengampunan itu.

Perkataannya- Jika surat cara itu selaras dengan kenyataan Istana, tafsiran pertama terpakai. (Najib kekal sebagai banduan hingga 23 Ogos 2028. Wang itu mengubah tempat beliau ditahan, bukan tempohnya.)

Yang tinggal ialah Perintah Pelepasan mahkamah sendiri.

“Bebaskan” dalam satu nafas. “Tahanan di rumah hingga 2028” dalam nafas berikutnya.

Perintah mahkamah yang seolah-olah bercakap dengan dua suara ditafsir oleh mahkamah yang membuatnya, berpandukan titah yang hendak dilaksanakannya.

Undang-undangnya

Tahanan di rumah ada sejarah undang-undang yang janggal. Pada Disember 2025, Mahkamah Tinggi mendapati tiada peruntukan di Malaysia untuk melaksanakannya.

Pelepasan berlesen di bawah seksyen 43 Akta Penjara 1995 ialah keputusan Komisioner Jeneral Penjara sendiri. Beliau juga berkuasa memanggil banduan itu kembali ke penjara.

Warta hari Jumaat mengambil jalan lain. Ia mengisytiharkan rumah itu sendiri sebagai penjara.

Sama ada jalan itu menjawab kebimbangan mahkamah belum lagi diuji.

Bagaimana pula hukuman 1MDB?

Di belakang hukuman SRC berdiri satu lagi hukuman. Lima belas tahun, dalam kes 1MDB.

Kedua-duanya berjalan satu demi satu, bukan serentak.

Hakim Collin Sequerah memerintahkan hukuman 1MDB bermula hanya apabila hukuman penjara SRC “tamat tempoh”.

Beliau tidak menyebut tarikh. Perintah itu bergantung pada satu peristiwa.

Hukuman 1MDB juga tidak ditangguhkan. Mahkamah Tinggi menolak permohonan penangguhan pada 14 Oktober. Najib berkata beliau akan memohon di mahkamah rayuan.

Saya tidak menemui laporan bahawa mahkamah rayuan telah memutuskannya. Sabitan itu sendiri sedang dirayu.

Sekarang letakkan kedua-dua tafsiran di hadapan perintah itu.

Jika tafsiran pertama terpakai: Hukuman SRC tamat tempoh pada 23 Ogos 2028. Pada hari itu, hukuman 1MDB bermula. (Pagi itu beliau akan meninggalkan rumah menuju ke penjara untuk menjalani lima belas tahun, melainkan rayuan, penangguhan atau pengampunan baharu mengubahnya.)

Jika tafsiran kedua terpakai: Hukuman SRC tamat sebaik sahaja denda dibayar. Tiada apa lagi yang perlu dijalani di rumah. Hukuman 1MDB akan bermula sekarang. (Najib tidak akan pulang ke rumah langsung.)

Di sinilah ironinya.

Tafsiran yang kedengaran seperti wang membeli kebebasan itulah yang akan mengekalkan beliau di Kajang.

Dan satu perkataan menyimpan teka-teki. Adakah hukuman yang dipendekkan oleh pengampunan Diraja boleh dikatakan “tamat tempoh”?

Saya tidak menemui kes Malaysia yang menjawabnya. Menurut perkataan titah itu, soalan ini mungkin tidak perlu dijawab.

Siapa yang mentafsirkan perintah pengampunan?

Kuasa pengampunan ialah prerogatif Diraja. Tiada mahkamah akan bertanya sama ada pengampunan patut diberikan.

Mahkamah Malaysia telah menegaskannya sejak lebih empat puluh tahun.

Tetapi Perlembagaan menetapkan cara pengampunan diberikan.

Pada 2025, Mahkamah Persekutuan menyatakan bahawa kuasa pengampunan dijalankan dalam kerangka nasihat dan prosedur Perkara 42.

Hakim Alice Loke kemudian menarik garisnya. Keputusan pengampunan itu sendiri tidak boleh disemak. Sama ada prosedurnya dipatuhi boleh disemak, kerana mahkamah yang diminta menguatkuasakan sesuatu perintah berhak memastikan dahulu bahawa perintah itu sah.19

Najib menarik balik rayuannya terhadap keputusan itu pada April 2026, tanpa kebebasan untuk memfailkannya semula. Keputusan itu kekal.

Menafsir perkataan sesuatu perintah adalah perkara yang lebih kecil lagi.

Ia tidak menyemak pengampunan. Ia melaksanakannya.

Hakim-hakim England melalui garis yang sama pada 1993.

Iris Bentley menghabiskan hampir empat puluh tahun memohon pengampunan bebas untuk adik lelakinya, Derek, yang dihukum gantung pada 1953. Mahkamah Bahagian (Divisional Court) enggan memberitahu Setiausaha Dalam Negeri bagaimana kuasa pengampunan patut digunakan.

Tetapi mahkamah itu meneliti apa yang dilakukan oleh setiap bentuk pengampunan.

Pengampunan bebas, menurut mahkamah, menghapuskan hukuman tetapi tidak menghapuskan sabitan. Pengampunan bersyarat pula menghapuskan sesuatu hukuman dengan syarat hukuman yang lebih ringan dijalani.

Mahkamah itu jauh daripada berpuas hati bahawa Setiausaha Dalam Negeri telah menimbangkan bentuk kedua. Ia menjemput beliau meneliti semula perkara itu.

Perintah terhadap Najib amat mirip bentuk kedua itu. Hukuman penjara tidak dihapuskan. Bentuk tahanan yang lebih ringan mengambil tempatnya.

Majlis Privy pergi lebih jauh pada tahun 2000. Ia memutuskan bahawa proses pengampunan di Jamaica boleh disemak dari segi keadilan prosedur, meninggalkan pandangannya yang terdahulu.

Malaysia belum pergi sejauh itu. Ia tidak perlu.

Membaca perkataan ialah kerja paling tua sesebuah mahkamah.

Apa yang patut difahami orang ramai

Pertama, menurut perkataan titah yang diterbitkan oleh Istana Negara, RM50 juta itu tidak menamatkan hukuman. Ia memindahkan baki terakhirnya ke rumah.

Kedua, hukuman 1MDB tidak terjejas. Ia bermula apabila hukuman SRC tamat tempoh.

Ketiga, yang tinggal ialah perkataan dalam perintah mahkamah, dan itu urusan mahkamah. Peguam Najib berkata Jabatan Peguam Negara patut membawa keraguannya ke mahkamah. Jabatan Peguam Negara berkata tindakan lanjut akan menyusul.

Portia memberitahu mahkamah di Venice bahawa belas kasihan ialah perencah kepada keadilan.Dia tidak pernah berkata ia menggantikan hidangan.

Menurut titah itu, hidangannya masih ada. Cuma dihidangkan di meja lain.





GK GANESAN Peguam kanan dan penimbang tara antarabangsa.

Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysiakini.



