加拿大歌手威肯（The Weeknd）的演唱会遭指涉嫌宗教崇拜而受到政府调查，社青团呼吁当局尊重舞台艺术，切勿盲从阴谋论，沦为国际笑柄。

社青团团长吴家良昨晚发表文告指出，掌管宗教事务的部门应当尊重艺术创作与演出，切勿把文化娱乐课题无限上纲，动辄泛宗教化。

吴家良表示，舞台上的雕像、服装与戏剧化编排绝非宗教崇拜，单凭这些艺术构思就硬扯邪教甚至撒旦崇拜，纯属无稽之谈。

“政府部门应当依据事实，而不是听见有人喊邪教就闻声起舞。这只会满足阴谋论者的愿望，让毫无根据的臆测获得官方放大。”

吴家良说，过去就曾有人指控《哈利波特》宣扬黑魔法与招魂，甚至指责宝可梦暗藏宗教与政治阴谋，此类文化恐慌早已屡见不鲜。

“这些指控从未拿出真凭实据，证明虚构创作属于邪教活动。相反，这些作品风靡全球，早已成为广受欢迎的文化品牌。”

“别人将想象力化为文化产业，这里却忙着审查想象力，当作宗教问题严办。如此捕风捉影不仅扼杀创作空间，更令国际艺人与主办单位对来马演出望而却步，最终受损的仍是马来西亚。”

勿捕风捉影

吴家良举例，槟城一座公寓于2019年因亮灯呈现十字图形，即遭伊斯兰党领袖指控推动“基督教化议程”。

他指出，依发展商当时的说明，建筑的完整灯光其实是个“王”字，毫无宗教意图。

“从高楼夜灯到舞台雕塑，难道凡是看不惯或看不懂的形象，都要硬套成宗教阴谋？这种闹剧不应一演再演。”

吴家良促请当局厘清艺术表现、虚构叙事与宗教活动之间的分界，切勿在毫无实据之下将艺术演出视作宗教威胁；政府更不该任由舆论炒作牵着鼻子走，平白让艺人与业者承受莫须有的政治压力。

他强调，马来西亚若要向前迈进，必须洗刷疑神疑鬼的保守形象，专注发展教育、科技与人才。

“人工智能时代讲求开放思维、求真精神与创新能力。若一味倒退，把精力耗在凭空想象的文化威胁上，不仅空耗公帑资源，也只会让国家与世界脱节。”

首相署（宗教事务）副部长祖基菲里哈山昨日透露，部门正联同伊斯兰发展局（JAKIM）等单位展开调查，以核实The Weeknd演唱会的特定环节是否涉及偶像崇拜而触犯伊斯兰教义。

加拿大歌手威肯（The Weeknd，本名Abel Tesfaye）刚于11月4日及5日，在武吉加里尔国家体育场举行《After Hours til Dawn》世界巡回演唱会。

引发争议的环节，据称是舞台上耸立的一尊巨型机械女偶，以及伴随的一群红袍舞者，部分网民因而指控演出带有宗教或膜拜色彩。



