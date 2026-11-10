傍晚6点32分更新

副首相阿末扎希表示，虽然目前没有必要改组内阁，但与其这么做，不如解散国会还政于民。

扎希也是国阵兼巫统主席。他不点名表示，虽然交通部长陆兆福即将辞职，但目前没有改组内阁的必要。

“虽然有人可能曾承诺，纳吉回家服完余下刑期时就会辞职，但我目前看不出有改组内阁的必要。”

“与其改组内阁，不如解散国会还政于民，之后再组新内阁。”

《新海峡时报》报道，扎希是今天出席马六甲社会发展局（Kemas）成员聚会后，在记者会上回应媒体提问时如是回答。记者请扎希回应内阁可能改组的传闻。

阿米尔韩沙于2023年12月12日受委为上议员，并同时出任第二财长。

而陆兆福此前向安华递交了辞呈，表明一旦前首相纳吉离开监狱返家服刑，则辞职信将立即生效。

社发局增加250正职

此外，扎希指出，公共服务局目前正研究为社发局官员及职员，增设1万零250个正式职位所带来的财务影响。

阿末扎希也是乡村及区域发展部长。他指出，相关备忘录及建议书在6个多月前，通过乡村部提呈公共服务总监。

他说，公共服务局正进行评估，是为了确保有关建议的落实不会加重政府财政负担。

“我们相信公共服务局将研究此事，以确保不会加重政府财政负担，因为政府为新职位制定的方针是正式聘用，并向雇员公积金局缴纳公积金。

“因此，我们非常希望政府能够作出决定。”

扎希表示，该部将继续监督此事，以保障社会发展局职员的福利及未来。

他说，这项措施也旨在肯定社会发展局教师及员工对国家人力资本发展作出的贡献。

“有些人服务长达41年，但退休时却没有养老金。因此，我们当然会持续努力，争取在近期内让社会发展局官员及职员获得正式职位。”