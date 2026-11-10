下午5点34分更新

总检察署今天入禀高庭，申请检讨前首相纳吉以居家服刑方式服完余刑的释放令。

经聆讯，法官阿斯兰今午撤销高庭刑事主簿署上周五（6日）发出的原有庭令，并对纳吉发出新庭令。

根据新释放令，纳吉即起居家服完其剩余的监禁刑罚，直至2028年8月23日。

换言之，纳吉将从加影监狱直接转移到吉隆坡大使花园Langgak Duta路住所，以居家服刑方式服完SRC案的剩余刑期。

法官阿斯兰（Aslam Zainuddin）解释，释放令的第一部分是缴交罚款即可获释。

第二部分则规定，依据特赦令及既定条件，纳吉须以居家服刑方式，服满减刑后剩余的六年监禁。

较早，总检察署向法官阿斯兰说明，检讨的核心议题关乎释放令的范畴与法律效力，特别是它仅涉及缴交罚款，抑或影响纳吉在SRC国际公司案中剩余刑期的地位（立即释放）。

他也表示，本次检讨申请旨在取得符合国家元首在2026年9月18日所御准有条件特赦令的新释放令。

沙菲宜：特赦属行政事务

纳吉一方则主张，缴款后获释的命令，仅涉及付清罚款的义务。

纳吉首席律师沙菲宜说，辩方在释放令发出当天就已支付5000万令吉，而释放令仅指缴清罚款的义务。

沙菲宜也援引英国法律中有关皇家特赦权的做法，说明特赦属于行政行为，并非司法裁决。

他解释，英国特赦是通过向监狱当局送达皇家手令执行指示，无需另行申请庭令。

他指出，行政机关行使特赦权，与法庭定罪量刑的司法管辖权之间，存在根本区别。

纳吉坐公众席前排听审

《第三电视新闻》报道，纳吉今午约2点40分离开监狱，前往吉隆坡法庭出庭。

纳吉乘坐一辆灰色运动型多用途汽车（SUV），由多辆监狱保安车护送。而纳吉首席律师沙菲宜透露，其当事人将前往吉隆坡法庭。

《新海峡时报》报道，纳吉于下午3点16分步入法庭，坐在公众席前排，而其女儿诺雅娜就坐在他身边。纳吉面带微笑，与支持者握手。

上周五（6日），巫统为纳吉缴清SRC案的5000万令吉罚款，以让其得以出狱转居家服刑。

不过，纳吉离开监狱返家服刑路上，总检察署以特赦令内容存有歧义有待厘清为由，紧急暂缓了这项安排。

苏丹依布拉欣翌日驳斥特赦令诠释存疑说法，更直称任何质疑相关命令的论调，皆无异于抗旨。

总检察署后来说明，争议源于纳吉缴清5000万令吉罚款后，高庭所下达的释放令，存有两种诠释。

第一项诠释为：缴纳5000万令吉罚款仅履行了罚款的部份，而SRC案的监禁刑期仍持续至2028年8月23日。

第二项诠释则是：缴纳5000万令吉罚款是特赦全面生效的条件，意味着包含监禁在内的SRC案整体刑罚已宣告服满。

今天较早，总检察长莫哈末杜苏基说，本次检讨申请涉及高庭于11月6日发出的庭令。

他通过WhatsApp对媒体说：“总检察署今日向高庭入禀申请，以检讨并重新审视11月6日发出的释放令，同时寻求新的释放令，以符合国家元首于9月18日御准的特赦令。”

根据法庭系统的资料，这项申请将于今日下午2点30分，由法官阿斯兰审理。

