Penasihat DAP Lim Guan Eng mempertahankan pendirian Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yeoh dalam menangani isu pemberian tahanan rumah kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak dan pengurangan premium tanah kepada Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur dan Selangor (KLSCAH).

Kenyataan itu dibuat di tengah-tengah kritikan terhadap Yeoh serta DAP oleh pemimpin Umno dan PAS.

Merujuk pendedahan minit mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan (LPWP) yang dinyahklasifikasikan, Lim berkata Yeoh telah diperintahkan menerusi titah diraja untuk menandatangani perisytiharan pengampunan dan dia mematuhinya walaupun berkeberatan.

"Hannah telah melaksanakan tanggungjawabnya bukan sahaja sebagai pemimpin DAP, malah sebagai sebahagian daripada tanggungjawabnya sebagai Menteri dengan memberikan taat setia sepenuhnya kepada Yang di-Pertuan Agong," katanya dalam kenyataan media, hari ini.

Terdahulu menurut minit mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan (LPWP) yang dinyahklasifikasikan - Yeoh dan Peguam Negara Mohd Dusuki Mokhtar membantah pelaksanaan tahanan rumah terhadap Najib.

Mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan (WP) direkodkan berlangsung pada 18 Sept lalu.

Beberapa muka surat kandungan minit mesyuarat itu dikongsi bekas anggota parlimen DAP Tony Pua menerusi akaun Facebooknya, yang antara lain merekodkan pendirian kedua-dua individu tersebut.

Pada 6 Nov lalu, Najib, 73, selesai menjelaskan denda RM50 juta dikenakan terhadapnya dalam kes penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd di Pejabat Pendaftar Jenayah Mahkamah Tinggi.

Pembayaran itu merupakan antara syarat pengampunan bersyarat diperkenankan Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim pada 18 Sept, yang membolehkan Najib menjalani baki hukuman penjara secara tahanan di rumah hingga 23 Ogos 2028.

Selain itu Lim berkata Yeoh turut membuktikan prinsipnya dalam menangani isu pengurangan premium tanah kepada KLSCAH.

Menurutnya, Ahli Parlimen Segambut itu tidak akan tunduk kepada ugutan golongan ekstremis dan rasis sedemikian apabila bertegas bahawa pengurangan premium tanah kepada RM1,000 itu diberikan atas dasar KLSCAH mempunyai status warisan dan tidak boleh dibangunkan secara komersial.

"Rasa tanggungjawab, kepimpinan yang bertanggungjawab serta sikap adil terhadap semua pihak paling jelas ditunjukkan menerusi pendirian teguh beliau ketika mengumumkan keputusan kerajaan untuk memperbaharui pajakan KLSCAH selama 99 tahun, dengan bayaran premium tanah nominal sebanyak RM1,000 berbanding anggaran RM4.67 juta.

"Beliau menerima kritikan hebat daripada kumpulan dan individu ekstremis yang cuba menjadikan perkara itu sebagai isu perkauman.

"Rakyat Malaysia memerlukan pemimpin dan menteri yang bertindak serta melaksanakan tanggungjawab berdasarkan merit sesuatu perkara, bukannya mudah dipengaruhi sentimen berbaur hasutan dan retorik provokatif," katanya.

Keputusan kerajaan dalam kes KLSCAH itu kemudiannya menjadi satu lagi titik pertikaian antara Umno, PAS dan DAP.

Pengkritik mempersoalkan keputusan kerajaan mengurangkan premium tanah tersebut daripada anggaran asal RM4.67 juta, selain hujah Yeoh bahawa langkah itu dibuat kerana tanah dewan berkenaan berstatus warisan dan tidak boleh dibangunkan secara komersial.

Dalam pengumumannya pada malam Sabtu sempena majlis makan malam ulang tahun ke-103 KLSCAH, Yeoh turut memaklumkan kadar cukai tanah tahunan ditetapkan pada RM3,151.

Bernama melaporkan Yeoh sebagai berkata keputusan itu mencerminkan komitmen kerajaan Madani dalam memelihara warisan serta mercu tanda bersejarah di Kuala Lumpur.

Menurutnya, usaha berkenaan merangkumi kajian yang sedang dijalankan bagi memulihara kampung tradisi Melayu di Sungai Penchala, termasuk Kampung Palimbayan dan Kampung Bukit Lanjan.

Ketika diminta menjelaskan rasional kadar premium baru itu pada Isnin, timbalan setiausaha agung DAP tersebut berkata perkara itu diputuskan kerana KLSCAH diwartakan sebagai bangunan warisan pada 2007 dan tidak mempunyai nilai pembangunan komersial memandangkan ia tidak boleh dimajukan sebagai kondominium atau pusat beli-belah.