ULASAN | Dunia sedang memasuki suatu era ketidaktentuan apabila persaingan kuasa besar, konflik geopolitik, dan perubahan hubungan perdagangan antarabangsa semakin mencabar kestabilan yang dibina sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua.

Sistem antarabangsa yang selama ini banyak dipengaruhi oleh Amerika Syarikat (AS) kini berdepan dengan perubahan besar. Negara-negara dunia semakin cenderung mengutamakan kepentingan nasional masing-masing berbanding mempertahankan hubungan serta pakatan tradisional.

Perkembangan tersebut bukan sahaja memberi kesan kepada kuasa besar seperti China, Rusia, dan India, malah turut menuntut negara kecil dan kuasa pertengahan—termasuk Malaysia—untuk menilai semula pendekatan dasar luar, keselamatan, serta strategi ekonominya.

Menteri Hal Ehwal Luar Negeri India, S. Jaishankar, ketika berucap pada Forum Ekonomi Baharu Bloomberg di New Delhi sebelum ini, mengemukakan pandangan bahawa setiap negara perlu menilai dan menyusun semula hubungannya dengan AS susulan perubahan pendekatan Washington terhadap dunia.

Menurut beliau, dasar luar India kini berteraskan pendekatan menjalinkan hubungan dengan Amerika, mengurus persaingan dengan China, memperkukuh kerjasama dengan Eropah, serta mengekalkan hubungan baik dengan Rusia.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bagaimana India berusaha mempertahankan kebebasan strategiknya tanpa terlalu bergantung pada mana-mana kuasa besar.

Dalam konteks Malaysia, perkembangan ini membawa satu pengajaran penting bahawa hubungan antarabangsa tidak lagi boleh dibina semata-mata berdasarkan kesetiaan terhadap blok kuasa tertentu.

Sebaliknya, Malaysia perlu mempunyai keupayaan untuk menjalinkan kerjasama dengan pelbagai negara berteraskan kepentingan ekonomi, keselamatan, dan pembangunan nasional tanpa terperangkap dalam persaingan geopolitik mereka.

Hubungan dengan AS, misalnya, kekal penting terutamanya dalam sektor teknologi tinggi, pelaburan, semikonduktor, dan perdagangan. Manakala China pula merupakan rakan ekonomi utama yang mempunyai pengaruh besar terhadap perdagangan serta pembangunan infrastruktur negara.

Pada masa yang sama, hubungan dengan India, Jepun, Eropah, Rusia, dan negara-negara Teluk perlu terus diperkukuh bagi mempelbagaikan pasaran, sumber teknologi, pelaburan, serta peluang ekonomi.

Bagaimanapun, kedudukan Malaysia tidak boleh disamakan sepenuhnya dengan India yang memiliki kelebihan dari segi saiz ekonomi, jumlah penduduk, kekuatan ketenteraan, dan pengaruh geopolitik.

Sebagai sebuah kuasa pertengahan, kekuatan Malaysia lebih banyak bergantung pada kestabilan politik, kredibiliti diplomatik, daya saing ekonomi, serta keupayaannya memanfaatkan kerjasama serantau menerusi ASEAN.

Justeru, konsep Kepusatan ASEAN (ASEAN Centrality) tidak seharusnya sekadar menjadi slogan dalam sidang kemuncak tahunan. Sebaliknya, konsep ini perlu diterjemahkan kepada tindakan bersama yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga, rantaian bekalan, perdagangan, teknologi, dan keselamatan maritim.

Ancaman ekonomi semakin kompleks

Perubahan geopolitik dunia hari ini turut memperlihatkan bahawa ancaman keselamatan tidak lagi terhad kepada kekuatan ketenteraan atau peperangan secara konvensional.

Ketidakstabilan di Asia Barat, misalnya, boleh mengganggu laluan perdagangan antarabangsa, meningkatkan kos pengangkutan dan insurans, serta mencetuskan kenaikan harga tenaga dan barangan.

Sebagai sebuah negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa, Malaysia tidak terkecuali daripada menerima kesan langsung mahupun tidak langsung apabila berlaku gangguan terhadap sistem ekonomi global.

Begitu juga dengan ketegangan di Selat Taiwan yang mempunyai implikasi besar terhadap industri semikonduktor dunia, memandangkan wilayah tersebut merupakan antara pusat utama pengeluaran cip elektronik berteknologi tinggi.

Sebarang gangguan serius terhadap industri tersebut berpotensi menjejaskan sektor elektrik dan elektronik (E&E) Malaysia yang mempunyai hubungan rapat dengan rantaian bekalan antarabangsa.

Keadaan ini menunjukkan bahawa penguasaan teknologi, sumber tenaga, mineral kritikal, sistem kewangan, dan laluan perdagangan kini menjadi sebahagian daripada instrumen kuasa geopolitik.

Negara yang mempunyai kawalan terhadap sumber dan teknologi strategik bukan sahaja memperoleh kelebihan ekonomi, malah mampu menggunakan kelebihan tersebut untuk mempengaruhi keputusan negara lain.

Oleh itu, Malaysia perlu memperluas pemahaman mengenai keselamatan negara supaya tidak hanya tertumpu pada pertahanan dan ketenteraan, tetapi turut merangkumi keselamatan makanan, tenaga, teknologi, ekonomi, serta kekuatan institusi domestik.

Diplomasi mesti diterjemah kepada kekuatan negara

Usaha Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, memperluas hubungan diplomatik dengan kuasa besar serta rakan perdagangan utama merupakan langkah penting dalam memastikan Malaysia terus mempunyai ruang kerjasama yang luas.

Bagaimanapun, kejayaan diplomasi tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan jumlah lawatan rasmi, pertemuan pemimpin, atau penyertaan dalam sidang kemuncak antarabangsa.

Sebaliknya, hubungan diplomatik tersebut perlu menghasilkan manfaat nyata seperti pemindahan teknologi, peningkatan pelaburan berkualiti, pembangunan industri tempatan, dan penciptaan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi.

Malaysia tidak boleh selama-lamanya bergantung pada teknologi asing tanpa membangunkan keupayaan penyelidikan, inovasi, dan kepakaran sendiri.

Dalam era persaingan ekonomi yang semakin sengit, pembangunan modal insan, kemahiran teknikal, dan pendidikan tinggi menjadi antara faktor utama bagi menentukan keupayaan negara mempertahankan daya saingnya.

Dasar luar negara juga tidak lagi wajar dianggap sebagai urusan eksklusif diplomat dan pemimpin politik semata-mata.

Penggubalan dasar tersebut perlu mengambil kira pandangan pakar ekonomi, ahli akademik, institusi penyelidikan, agensi keselamatan, pemain industri, serta sektor swasta supaya keputusan strategik negara dibuat secara lebih menyeluruh.

Malaysia tidak boleh sekadar menjadi pemerhati

Hakikatnya, dunia hari ini tidak lagi boleh dibahagikan secara mudah kepada blok Barat dan bukan Barat.

Negara-negara yang bersaing dalam isu keselamatan mungkin pada masa yang sama bekerjasama dalam bidang perdagangan, perubahan iklim, pembangunan teknologi, atau pelaburan.

Hubungan antarabangsa kini semakin bersifat dinamik, dengan kepentingan ekonomi dan keselamatan sering bertindih serta berubah mengikut keadaan.

Bagi Malaysia, situasi ini membuka peluang untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai rakan strategik kepada pelbagai kuasa. Namun pada masa yang sama, keadaan ini meningkatkan risiko sekiranya negara terlalu bergantung pada satu-satu pasaran, sumber teknologi, atau rakan perdagangan.

Oleh itu, pendekatan dasar luar yang fleksibel perlu diseimbangkan dengan usaha memperkukuh ekonomi domestik, memperluas jaringan perdagangan, serta memastikan negara mempunyai keupayaan menghadapi gangguan luar.

Malaysia mungkin tidak mempunyai kekuatan untuk menentukan hala tuju dasar luar Washington, Beijing, atau Moscow, namun negara masih mempunyai ruang untuk menentukan tahap kesiapsiagaan dan daya tahan ekonominya sendiri.

Dalam menghadapi perubahan tatanan antarabangsa, keutamaan Malaysia bukan sekadar memastikan hubungan baik dengan semua pihak, tetapi juga mempertahankan kebebasan membuat keputusan berdasarkan kepentingan nasional.

Era globalisasi sebelum ini memberikan kelebihan kepada negara yang mampu memanfaatkan keterbukaan pasaran dan perdagangan antarabangsa.

Namun, dalam era kecelaruan dunia baharu ini, negara yang lebih berdaya tahan, mempunyai kepelbagaian hubungan strategik, serta mampu mengawal kebergantungan ekonominya akan berada pada kedudukan yang lebih kukuh.

Malaysia tidak boleh menghalang perubahan dunia, tetapi Malaysia mampu dan berhak menentukan bagaimana negara menghadapi perubahan tersebut.

KHAIRUL ANAM ialah Profesor Adjung di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).

PHAR KIM BENG ialah Profesor Pengajian ASEAN di UIAM merangkap Pengarah Institut Pengajian Antarabangsa dan ASEAN (IINTAS).

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