ASEAN Records dan ASIA Records meraikan 205 rekod dalam satu malam pada Gather of Achievers ke-10 – Malam Gala ASEAN Records & ASIA Records yang berlangsung malam semalam di Hyatt Regency Kuala Lumpur. Lebih 400 tetamu hadir, termasuk pemimpin negeri, diplomat dari Asia Tenggara dan rantau lain, pegawai kanan polis, agensi kerajaan, pemimpin media serta pemegang rekod. Sebanyak 62 rekod baharu disampaikan, manakala 83 pemegang rekod dari tahun 2025 dan 2026 kembali untuk diberi pengiktirafan bagi 143 rekod mereka.

Malam Gala itu diserikan dengan keberangkatan Tetamu Kehormat, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Seri Setia Dr. Haji Mohd Ali bin Mohd Rustam. Keberangkatan masuk Tuan Yang Terutama ke dalam dewan diketuai robot HONOR dan diiringi penari berpakaian tradisional. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, YB Datuk Mohamad bin Alamin turut menyampaikan ucapan dan bersama-sama Tuan Yang Terutama menyaksikan penyampaian sijil rekod 2026.

Daripada 62 rekod baharu itu, 3 merupakan ASEAN Records dan 18 ASIA Records, manakala 36 lagi datang daripada 18 pencapaian yang diiktiraf di kedua-dua peringkat ASEAN dan ASIA. Baki 5 rekod disampaikan secara langsung di atas pentas, iaitu daripada dua cubaan rekod secara langsung dan satu penyampaian rekod artis istimewa.

Terdahulu, 83 pemegang rekod semasa naik ke pentas untuk menerima pengiktirafan, disaksikan oleh Pengerusi Lembaga Penasihat ASEAN Records, Tan Sri Datuk Danny Ooi. Mereka terdiri daripada syarikat, organisasi, badan kerajaan dan individu, termasuk Polis Diraja Malaysia, Zoo Negara Malaysia dan Perbadanan Kota Buku.

Dalam ucapannya, YB Datuk Mohamad bin Alamin berkata: "Setiap perniagaan bermula dengan satu idea, dan dengan seseorang yang percaya bahawa sesuatu yang lebih baik itu boleh dicapai. Untuk menjadikan idea itu sebuah perusahaan yang berjaya, cita-cita sahaja tidak mencukupi. Ia memerlukan keazaman, daya tahan, inovasi dan kerja keras selama bertahun-tahun."

Dua rekod turut dicuba secara langsung di hadapan para tetamu. Robot humanoid G1 keluaran syarikat robotik China, Unitree, mencipta rekod ASIA Records bagi Most Punches by a Humanoid Robot in Two Rounds of Pad Work dengan 90 tumbukan, sambil beroperasi secara autonomi sepenuhnya. Penghibur seni tukar wajah, Liew Mun Fung (Kimmy Liew) dari Galaxy Event, yang menggabungkan seni tradisional tukar wajah dengan silap mata, pula mencipta rekod ASEAN Records dan ASIA Records bagi Fastest Synchronised Multi-Face Changes Alternated with Magic by a Single Performer dengan 107 saat. Kedua-dua keputusan disahkan serta-merta, manakala Pengarah Urusan FEBA Fight Club, Cruise Tan, bertindak sebagai Pengadil Luar (External Adjudicator) bagi cubaan robot tersebut, dengan membuat kiraan sendiri bersama Ketua Pengadil.

"Rekod bukan sesuatu yang boleh dibeli. Ia sesuatu yang perlu dibuktikan," kata Pengasas, Pengarah dan Ketua Adjudikator ASEAN Records dan ASIA Records, Gillian Ooi. "Semua tetamu di dalam dewan menyaksikan sendiri dua rekod diukur di hadapan mereka. Setiap rekod lain yang disampaikan pada malam itu turut melalui piawaian bukti yang sama sebelum sampai ke pentas."

Semasa Ucapan Pengasas, Gillian Ooi dan Eldrick Koh mengumumkan bahawa ASEAN Records dan ASIA Records kini diperakui ISO 9001:2015 (Sistem Pengurusan Kualiti) oleh SGS. Pensijilan itu membawa akreditasi UKAS (United Kingdom) dan Jabatan Standard Malaysia (DSM), merangkumi cara kedua-dua organisasi menyelidik, mengesahkan dan mengadili setiap permohonan, serta sah dari 30 September 2026 hingga 30 September 2029 di bawah Sijil No. MY26/00000647 (UKAS) dan MY26/00000648 (DSM).

Pengasas, Pengarah dan Ketua Adjudikator ASEAN Records dan ASIA Records, Eldrick Koh berkata pihaknya sendiri menjemput badan bebas untuk mengaudit cara mereka bekerja, dan audit tersebut tidak menemui sebarang ketidakpatuhan. "Pemegang rekod, rakan kongsi dan orang ramai berhak mendapat jaminan ini. Apabila anda memegang sijil ASEAN Records atau ASIA Records, anda boleh yakin sepenuhnya dengannya."

Selain ASEAN Records dan ASIA Records, para Pengasas turut mengendalikan Tourism Records yang dirasmikan oleh YB Datuk Seri Tiong King Sing, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, sempena Tahun Melawat Malaysia 2026; Food Records yang diperkenalkan bersama YB Datuk Chan Foong Hin, Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan; serta Youth Achievement Records dengan sokongan Kementerian Belia dan Sukan. ASIA Records turut mengiktiraf pencapaian dari seluruh benua Asia, termasuk kota-kota bersejarah Islam di Uzbekistan, dan terus bekerjasama dengan rakan strategik bagi perluasan serantau, disokong oleh pejabat serantau di Hong Kong, Jakarta dan Bangkok. ASIA Records® ialah tanda dagangan berdaftar di Hong Kong dan Singapura, manakala ASEAN Records ialah tanda dagangan berdaftar di Indonesia, dengan permohonan lanjut sedang diproses di pasaran lain.

Para Pengasas turut melancarkan saluran rasmi baharu. Rekod yang diperakui akan dipaparkan di ASEANRecords.com, SoutheastAsiaRecords.com dan SoutheastAsiaBookofRecords.com, manakala pencapaian yang turut memenuhi penanda aras Asia akan dipaparkan di ASIARecords.com dan ASIABookRecords.com. Rekod-rekod ini juga akan dikongsi di akaun rasmi Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn dan Saluran WhatsApp.

ASEAN Records dan ASIA Records turut merakamkan penghargaan kepada rakan media, iaitu Media Chinese International Limited (Nanyang), FG Media di bawah Kumpulan Malaysiakini, Sun Media Corporation, Sinar Karangkraf (Sinar Daily dan Sinar Harian), Media Mulia (Utusan Malaysia dan KOSMO!), New Straits Times serta Omnia, atas sokongan berterusan mereka dalam menyampaikan setiap rekod kepada orang ramai.

Majlis turut memberi penghormatan kepada Allahyarhamah Tun Dr Siti Hasmah binti Mohamad Ali (1926–2026), pemegang rekod ASEAN Records serta pemegang bersama rekod ASIA Records dengan Tun Dr Mahathir Mohamad, dengan bertafakur seketika.

Turut hadir ialah Duta Besar Republik Demokratik Rakyat Laos ke Malaysia, Thepthavone Sengmany; Duta Besar Republik Tajikistan ke Malaysia, Ardasher Qodiri; Pengerusi Yayasan Generasi Malaysia, Tan Sri Prof. Datuk Wira Dr. Abdul Latiff Abu Bakar; Pengerusi Lembaga Penasihat ASEAN Records, Tan Sri Datuk Danny Ooi; serta Timbalan Ketua Polis Negara, Dato' Sri Abdul Aziz bin Abdul Majid. Wakil dari Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Kedutaan Diraja Kemboja, Kedutaan Besar Republik Sosialis Vietnam, Tourism Authority of Thailand, Kedutaan Diraja Arab Saudi dan Kedutaan Besar Republik Demokratik Timor-Leste turut hadir.

Melangkah ke hadapan, para Pengasas dalam satu kenyataan bersama menegaskan bahawa piawaian di sebalik setiap sijil tidak akan berubah walau sejauh mana platform ini berkembang. "Di sebalik setiap rekod ialah semangat untuk tidak berputus asa. Tanggungjawab kami adalah memastikan apabila orang ramai melihat pencapaian itu, mereka boleh mempercayainya sepenuhnya. Pada setiap Gather of Achievers akan datang, kami akan terus berpegang pada piawaian yang sama: bukti didahulukan, sentiasa."

Mengenai ASEAN Records dan ASIA Records

ASEAN Records Sdn Bhd (202301047179) dan ASIA Records Sdn Bhd (202501049089) ialah syarikat pengesahan rekod bebas Malaysia yang diasaskan dan dipimpin oleh Eldrick Koh dan Gillian Ooi, Pengasas, Pengarah dan Ketua Adjudikator. Kedua-dua syarikat diperakui ISO 9001:2015 oleh SGS, serta menyelidik, mengesahkan dan memperakui pencapaian syarikat, organisasi dan individu di seluruh Asia Tenggara dan Asia. Setakat ini, lebih 470 rekod telah diperakui.

Laman web rasmi: www.ASEANRecords.com | www.ASIARecords.com

Kandungan ini disediakan oleh Asia Records Sdn Bhd



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