针对教育部拟于2027年全面推行的小学新课程纲要（KP2027），逐步削减华小各年级华文科及英文科每周最低课时，并强制增设每日15分钟、采用单一媒介语进行的“品格塑造计划”，林连玉基金表示高度关注与深切忧虑。

根据目前公布的课时安排，华小一、二年级华文科每周将减至10节，三、四年级减至9节，五、六年级更减至7节；英文科课时也将按年级缩减至每周3至4节。

林连玉基金呼吁教育部重新检视有关政策，停止以行政指令削减华小母语及第二语言的教学时间，正视多元源流教育的独特性与实际需求。

结合儿童认知发展、母语教育规律及我国教育体制的实际情况，林连玉基金提出以下四点主张：

一、遵循儿童语言发展规律，保障母语与语文能力的扎实基础

小学阶段，尤其是6至12岁，是儿童语言学习、思维发展及阅读能力培养的重要时期。母语不仅是沟通工具，更是儿童建立思维能力、文化认同及情感表达的重要基础。华文具有独特的文字体系，其字形、字音与字义的掌握，需要通过持续的识字、阅读，以及听、说、读、写训练逐步建立。充足的教学时间，是学生掌握语言、培养阅读习惯及提升语文素养的重要条件。

若华文课时逐步削减，尤其高年级每周仅剩7节，学生将难以在小学阶段建立扎实的华文基础，进而影响升上中学后的学习衔接。与此同时，英文课时同步缩减，也可能削弱华小学生掌握国际语言、提升双语及多语能力的机会，不利于他们未来的升学与就业竞争力。

因此，教育部必须充分尊重儿童语言发展的规律，确保华小学生拥有足够的华文及英文学习时间，而不是为了统一课节安排而牺牲语文教育的质量。

二、品格教育应重视潜移默化，并融入现有课程体系

教育部拟在每日休息时间前增设15分钟“品格塑造计划”，并采用统一媒介语推行。林连玉基金认为，品格教育的核心在于潜移默化、以身作则及日常实践，不应流于形式化和机械化的教学活动。现有教育体系已经设有道德教育及伊斯兰教育课程。华小华文教材也蕴含丰富的中华传统美德与普世价值，包括诚信、孝亲、仁爱、包容、尊重及责任感等。

KP2027这种安排不仅可能造成教学内容重叠，也会进一步挤压核心科目的教学时间，增加前线教师的备课及行政负担，最终事倍功半。

三、拒绝“一刀切”政策，制度化保障各源流学校的教育特色

马来西亚多元源流教育体系是国家珍贵的教育与文化资产。不同源流学校在教学媒介语、母语环境、语言结构及学生学习起点方面各有特点，不能单纯以统一课节数的行政思维处理。教育政策必须尊重各源流学校的实际教学需求，尤其不能忽略华文作为华小主要教学媒介语之一的重要地位。

虽然教育部副部长提出给予校长自主权，以便学校自行增加相关科目的课时，作为过渡安排，但各校在师资储备、教师工作量及课表编排方面均面对不同限制。单靠校长的行政自主权，并不足以确保全国华小学生享有公平及稳定的华文教育资源。

林连玉基金促请教育部将华小华文科每周最低12节课时正式列入全国统一的官方上课时间表，给予制度化保障，同时确保英文科拥有合理及充足的教学时间，以维护华小学生的语文学习权益。

四、贯彻良政善治，重大教育政策必须广泛咨询及凝聚共识

教育是国家发展的根本，任何重大课程改革都关系到国家未来及下一代的福祉。良好施政与透明施政，必须建立在充分咨询、公开沟通、专业评估及尊重利益相关者意见的基础上。

在制定KP2027新课纲的过程中，教育部应主动与前线教育工作者、华教团体、民间组织、家长代表及教育学者进行充分沟通，全面了解不同源流学校的实际情况与需求。教育政策不应由决策者闭门制定，更不应在缺乏基层共识的情况下，以行政指令仓促推行。

最后，林连玉先生曾强调，“文化是民族的灵魂，教育是民族的命脉”。教育改革的真正目的，应该是提升教育质量、促进学生全面发展，而不是通过削减核心科目的教学时间来达到行政上的统一。因此，林连玉基金强烈促请教育部：

正视儿童语言发展规律，将华小华文科每周最低12节课时制度化，同时确保英文科拥有合理及充足的教学时间。 将相关品格塑造教学内容有效融入现有的道德教育、宗教教育及语文课程，避免重复设置、形式化推行及额外增加教师负担。 尊重多元源流教育特色，根据不同源流学校的教学媒介语及实际需求制定课时安排，避免采取机械式的“一刀切”政策。 秉持落实良好施政与民主咨询的原则，在正式落实任何重大政策之前，建立有效的跨团体沟通机制，广泛听取教育工作者、华教团体、家长及教育学者的专业意见。



