国会报道

贸生部长阿米占透露，两家燃油供应商Petron石油公司和Caltex品牌所属的Chevron公司，已开始发放赔偿金给因RON95汽油污染问题，而导致引擎损坏的车主。

他说，上述两家石油公司已针对经核实属实的车辆损坏投诉展开后续处理工作，而详细调查仍在进行中。

“Caltex和Petron已制定客户补救计划，通过援助计划和根据既定条件发放善意赔偿金，但现阶段不代表承认任何过失或法律责任。”

“有关赔偿将发放给已提交完整投诉及有效支持文件的客户。”

根据《马新社》，他是今日在国会下议院部长问答环节上，如是回应伊党瓜拉吉赖国会议员阿都拉迪夫（Abdul Latiff Abdul Rahman）的提问。

阿都拉迪夫询问化学局针对五个州属和油库的RON95汽油样本，所进行的分析结果，以及政府为恢复消费者信心所采取的即时措施，并询问受影响车辆的赔偿安排。

仍在分析样本和调查

谈及调查进展，阿米占表示，化学局对43份汽油样本进行的初步分析显示，截至目前，尚未检测到水分污染。

他说，根据10月29日的初步报告，样本的含水量低于0.05%，即低于可报告的最低检测限值。

“其余样本仍在分析中，待化学局完成所有样本的检测后，将公布完整报告。”

“目前的首要检测重点是水分含量，而截至目前看来，并没有发现水分污染。因此，我们将进一步调查是否存在其他异物，以及特定时期的燃油供应配方是否出现问题。”

不满者可以民事起诉

阿米占指出，自10月3日接获相关投诉以来，当局已在全国8个州属及3家石油公司的油库，采集共262份RON95汽油样本。

除了国内检测，他说，两家石油公司也将样本送往各自的实验室进行分析，包括海外实验室。

“尽管目前的调查结果尚未有定论，但我们发现，这并非涉及整个供应链的问题，而是特定时期的燃油供应出现状况。”

阿米占强调，尽管有关事件集中发生在特定地点及时段，尤其是吉打和槟城，但政府不会将其视为个别孤立事件。

此外，至今仍有部分油站被迫暂停营业。

为防止类似事件重演，他说，贸生部正参考新加坡、英国及澳洲等国的做法，以确保整个燃油供应链的品质标准及监督机制符合要求。

另一方面，阿米占指出，若车主不满意所获赔偿金额，仍可通过法律途径寻求解决，包括向贸生部提出正式投诉、提起民事诉讼，或将案件提交至消费者索偿仲裁庭（TTPM）。